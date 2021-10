Sammy Hagar : « Je n’ai aucun problème avec David Lee Roth »

Ancien VAN HALEN leader Sammy Hagar dit qu’il n’a « aucun problème » avec le chanteur original du groupe, David Lee Roth. Le Red Rocker de 74 ans, qui vient de débuter sa résidence à Las Vegas, a discuté de sa relation avec Roth dans une nouvelle interview avec « L’émission du matin Mike & Carla » sur le 96,3 KKLZ station de radio. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): » Lui et moi n’avons même pas de querelle. Pour être honnête avec vous, je n’ai aucun problème avec Dave. Je ne sais pas ce qu’il me propose, mais je pense qu’il se sent toujours compétitif. Je pense qu’il a l’impression qu’il doit hisser son drapeau, comme, ‘Je suis VAN HALEN.’ Parce que j’ai eu une carrière solo avant VAN HALEN. j’étais dedans MONTROSE avant VAN HALEN. J’ai eu PIED DE POULET. Dave a VAN HALEN, donc je pense qu’il doit s’accrocher à ce genre de serrage. Mais je m’en fiche de ça. Si quelqu’un disait ‘Oh, je ne t’ai jamais connu [were] dans VAN HALEN,’ je dirais, ‘Eh…' »

Agar remplacé Roth dans VAN HALEN en 1985 et a enregistré quatre albums studio avec le groupe — « 5150 », « OU812 », « Pour la connaissance charnelle illégale » et « Équilibre » – qui ont tous dépassé le palmarès américain. Le plus haut graphique Roth-LED VAN HALEN l’album était un n ° 2, et il a fallu attendre « 1984 » pour y parvenir. (années 2012 « Une autre sorte de vérité » a également atterri au n ° 2.)

En juin dernier, Agar foudroyé Roth, disant que sa voix « n’a pas bien vieilli » et décrivant l’original VAN HALEN le personnage sur scène du chanteur comme « totalement des conneries ». Il a dit au Brésil « À l’intérieur avec Paulo Baron » Spectacle Internet : « [David is] un vrai personnage. C’est un showman. Il est tout spectacle. Je l’apprécie. Mais vous parlez de grincer des dents. Je ne peux pas imaginer ce qu’il ressent lorsqu’il regarde certaines de ces vieilles vidéos, la façon dont il dansait et bougeait, et la façon dont il chantait parfois en direct. Je ne sais pas ce qu’il ressent à propos de tout ça, mais je ne pense pas qu’il s’en soucie. La différence entre lui et moi [is] Je me soucie sincèrement de tout ce que je fais et je me soucie de la façon dont cela affecte les gens et je me soucie de ce qu’ils pensent. Je tiens à ce que cela les touche et que cela les rende heureux. Et ce qui est important pour moi, c’est d’éclairer et d’élever les gens spirituellement, de les rendre heureux et de leur faire faire de grands rêves, de leur donner envie d’être meilleurs eux-mêmes. Et c’est mon objectif avec tout ce que je fais, c’est d’apporter ça aux gens et de changer leur vie, si je le peux. Je ne pense pas qu’il se soucie de quelque chose comme ça. Et c’est la différence entre notre présence. Il est très intéressé par lui-même, très intéressé par le fait d’être un showman et s’en fiche complètement. Je ne sais pas de quoi il se soucie ; Je ne le fais vraiment pas. Je ne le connais pas. Je n’ai aucune idée de qui est ce type ; Je pense que personne ne le fait. Mais il me divertit. J’aime le regarder faire des conneries. »

On lui a demandé ce qu’il pense quand il voit le chemin David se présente au public, Sammy a déclaré: « Eh bien, la première chose que je dirais, c’est que je le regarde et je pense: ‘Wow. C’est une personne étrange. C’est un personnage étrange.’ Il n’est pas ce qu’il dit qu’il est ; il fait semblant. Il est totalement stupide. Tout ce qu’il fait est imaginé et c’est une image. Cela n’a rien à voir avec qui il est ; il n’expose pas qui et ce qu’il est. Et je le sais pour un fait. Je l’ai su la première fois que je l’ai vu. J’ai dit : ‘Ce type, il met une image, monte un spectacle.’ Il rentre chez lui et rentre dans sa maison, et c’est un tout autre gars – rien à voir avec ce gars [you see on stage]. Il n’est pas honnête sur son image et sa performance. C’est ce que je vois quand je le vois ; Voilà comment je me sens. Mais j’ai essayé d’être amis. »

Se référant au moment où lui et Roth fait équipe pour le « Song For Song, les champions poids lourds incontestés du rock and roll ! » tournée en tête d’affiche en 2002, Sammy a poursuivi: « Quand nous avons fait notre ensemble, je pensais que ça allait être tellement amusant. Je me suis dit: » S’il est comme il prétend être, nous allons passer un bon moment. » Mais il ne l’était pas. Il était le pire des gars. Il n’a jamais été là. Il se cache. Vous ne le voyez jamais. David Lee Roth est ici », puis il s’en va et se cache à nouveau. Je ne pense pas qu’il soit content. Il n’a jamais été marié ; n’a jamais eu de relation ; jamais eu d’enfants. C’est, comme, mec, comment tu vis comme ça ? Je ne sais pas. Je suis un père de famille. Et j’aime les femmes — j’aime les femmes et les enfants… Il n’a pas bien vieilli — sa voix. [Laughs] Je ne sais pas. C’est dur. »

Selon Agar, il a essayé à plusieurs reprises d’être respectueux envers Roth, notamment à cause de Davidla contribution incommensurable de VAN HALENl’héritage de.

« Avant, je ne voulais pas causer de problèmes », a-t-il déclaré. « D’abord, autrefois, avant que je sois en VAN HALEN, je l’ai déchiré à travers les putains de charbons quand j’ai [did] la presse, avant même d’être dans ce groupe. Et puis quand j’ai rejoint le groupe, j’ai essayé d’être gentil. Et puis quand j’ai quitté le groupe, j’ai essayé d’être gentil avec lui. Et puis nous avons fait notre jeu ensemble, et puis j’ai dit, putain, ‘Fuck ce gars. C’est un connard. Vous ne pouvez pas vous entendre avec lui. Il n’est pas amusant. Il est plein de merde. Et puis maintenant, après [VAN HALEN guitarist] Eddie‘s [Van Halen] mort, j’ai l’impression, encore une fois, qu’il fait partie de la VAN HALEN héritage et il est important. Donc je ne voudrais pas gâcher quoi que ce soit à voir avec ce qu’il a apporté à cet héritage. je veux VAN HALEN devenir l’un des plus grands groupes de rock de tous les temps – mais pas seulement mon [era]; Davel’ère de [as well]. je veux Eddie être la légende et obtenir le respect qu’il mérite, et la seule façon de préserver cela est d’être gentil avec le passé. Et, comme dans mon [2011’s autobiography, ‘Red: My Uncensored Life In Rock’], comme je l’ai dit, c’est la seule chose que je ferais probablement [change in the book if I was writing it now is I would] l’adoucir [as it relates to Eddie]. Mais c’est trop tard, c’est comme ça. Et c’est honnête. Donc je ne mens pas, je ne fais pas marche arrière – non, non. Tout est vrai. Mais Dieu accorde la paix à son âme. Il a beaucoup apporté à cette planète, à ce business du rock and roll, Eddie Van Halen fait. Et Dave en faisait partie. C’est dommage ce qu’il est devenu. [Laughs] Mais c’est différent. Ce n’est pas VAN HALEN plus. »

Novembre dernier, Eddiele fils de Wolfgang a révélé que son père avait envisagé une « tournée d’évier de cuisine » qui aurait inclus un bassiste de l’ère classique Michel Antoine, ainsi que des tours de voix des deux Agar et Roth. Il a même été question de ramener Gary Cherone, qui a chanté avec VAN HALEN sur un album mal reçu, les années 1998 « Van Halen III ».

Eddie est décédé en octobre 2020 à l’hôpital St. John’s de Santa Monica, en Californie. L’iconique VAN HALEN Axeman est décédé des suites d’un cancer, a confirmé son fils.