Sammy Hagar jouera “I Can’t Drive 55” lors des festivités d’avant course pour la 37e édition de la Nascar All Star Race

Le Red Rocker lui-même, Sammy Hagar, et collègue guitariste Vic Johnson jouera Agarla chanson rock classique de guitare “Je ne peux pas conduire 55” dans le cadre des festivités d’avant course de la 37e édition NASCAR All-Star Race le 13 juin au Texas Motor Speedway.

Les deux guitaristes interpréteront la radio de 1984 et MTV frappé depuis une scène située dans les tribunes du Texas Motor Speedway à la section PL 102.

Agar est devenu célèbre dans les années 1970 avec le groupe MONTROSE et le désormais classique “Rock Candy”. Il a ensuite commencé une carrière solo très réussie avec des chansons comme “Il n’y a qu’une seule façon de rocker”, “Ton amour me rend fou” et “Mauvais scooter”. Son succès s’est poursuivi en tant que chanteur principal de VAN HALEN de 1985 à 1996. Depuis 2014, il joue dans le supergroupe SAMMY HAGAR ET LE CERCLE avec Johnson à la guitare, ancien VAN HALEN bassiste Michel Antoine à la basse et Jason Bonham, fils de légendaire LED ZEPPELIN le batteur John Bonham, à la batterie.

Le natif de Salinas, en Californie, a également connu un grand succès dans les affaires, possédant plusieurs discothèques et restaurants, des distilleries de tequila et de rhum, une émission de radio hebdomadaire syndiquée (“Le compte à rebours du top rock de Sammy Hagar”) et le “Route Rock & Roll avec Sammy Hagar” programme télévision.

Johnson est un guitariste originaire de Los Angeles, surtout connu pour jouer avec LES BUSBOYS, qui figurait dans le Eddie Murphy/Nick Nolte film à succès “48 heures.” ainsi que d’effectuer sur “Saturday Night Live”. Un musicien de session très recherché, Johnson a joué dans divers groupes avec Agar depuis 1997.

Agar joué précédemment au Texas Motor Speedway le 8 novembre 2015 lors des festivités d’avant-course pour le 2015 NASCAR Course de la série Cup.

