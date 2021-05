Sammy Hagar, Kevin Cronin et Rick Springfield se produisent au septième concert-bénéfice annuel “ Acoustic 4 A Cure ” (vidéo)

Sammy Hagarseptième annuelle “Acoustique-4-A-Cure” concert de retour le samedi 15 mai avec une programmation étoilée qui a livré des moments musicaux inoubliables et des jams collaboratifs par SAMMY HAGAR ET LES WABOS, REO SPEEDWAGONde Kevin Cronin et Dave Amato, FORMER et Rick Springfield. Après une interruption en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, l’avantage est revenu à un cadre extérieur intime dans un domaine privé du sud de la Californie, doublant son objectif annuel à six chiffres pour le programme de cancer pédiatrique de l’hôpital pour enfants UCSF Benioff, pour également bénéficier Musique, la Fondation Festival of Children et la Fondation Jesse Rees cette année.

Agar mentionné: “‘Acoustique-4-A-Cure’ # 7 était tellement amusant. Tout le monde a tellement donné et la petite foule en extérieur a eu l’impression de 20 km. “

Les points forts des performances, qui peuvent être vus ci-dessous, comprennent Rick Springfieldinterprétation bluesy de Jimi Hendrixde “Maison Rouge”.

Pat Monahan a ajouté: “J’ai fait partie de ‘Acoustique-4-A Cure’ quatre fois maintenant à cause de Sammy HagarC’est un très grand cœur. Voici un homme qui n’a pas besoin d’être là-bas pour collecter des fonds pour qui que ce soit, mais il continue de le faire sous la belle forme de rassembler les gens et de célébrer la musique! Quelle belle façon de passer votre temps sur scène ou dans le public. Continuons. “

Cronin, qui est revenu pour sa deuxième fois à l’occasion de la prestation, a déclaré: “Jouer de la musique live avec des amis à Sammyde ‘Acoustique-4-A Cure’ et collecter des fonds pour des causes valables comme le programme de lutte contre le cancer pédiatrique de l’hôpital pour enfants UCSF Benioff et l’une de mes associations caritatives préférées, Musique, est la définition d’un gagnant / gagnant pour moi. “

Springfield, qui est également revenu pour sa deuxième représentation à la prestation a ajouté: “Mon cher ami Sammy Hagar fait un si bon travail de collecte de fonds pour l’hôpital pour enfants UCSF Benioff. C’est mon privilège d’aider de toutes les manières possibles avec une cause aussi digne. “

Dr Jean Nakamura a déclaré: “Nous sommes profondément reconnaissants de l’incroyable engagement de ‘Acoustique-4-A-Cure’, qui continue de créer de l’espoir et du progrès pour les enfants atteints de cancer. Quoi Sammy et ‘Acoustique-4-A-Cure’ a réalisé est une leçon sur la vision, la créativité et l’énergie pour y arriver. Nous avons besoin de ces atouts pour guérir le cancer. “

Ajoutée Dr Mignon Loh, chef de l’hématologie et de l’oncologie pédiatriques, UCSF: “Le généreux soutien de la ‘Acoustique-4-A-Cure’ »a fourni un soutien essentiel à notre programme de lutte contre le cancer pédiatrique afin d’améliorer l’accès aux essais cliniques pour nos populations les plus vulnérables, garantissant des soins équitables pour tous.”

L’hôpital pour enfants UCSF Benioff crée un environnement où les enfants et leurs familles trouvent des soins compatissants à la pointe de la découverte scientifique, avec plus de 150 experts dans 50 spécialités médicales au service des patients dans le nord de la Californie et au-delà. L’hôpital admet environ 5 000 enfants chaque année, dont 2 000 bébés nés à l’hôpital.

Le centre médical UCSF est reconnu dans le monde entier comme un centre médical universitaire de premier plan qui fournit des traitements innovants, utilise une technologie de pointe, favorise la collaboration entre cliniciens et scientifiques et emploie une équipe hautement compatissante de médecins, d’infirmières et de personnel.



