Sammy Hagar lors de sa résidence à Las Vegas : « Personne n’entendra la même chose deux fois »

Rockeur légendaire Sammy Hagar participera à une résidence à Las Vegas au STRAT à partir de ce week-end. « Sammy Hagar et ses amis » verra Sammy jouer avec un cercle tournant d’autres musiciens.

Le Théâtre STRAT a une capacité d’environ 800 personnes. Le théâtre sera conçu pour capturer l’ambiance de la plage Agarest synonyme de, y compris des éléments de son célèbre Cabo Wabo Cantina à Cabo San Lucas, qui abrite son anniversaire annuel épique.

Les spectacles sont programmés les 29 et 30 octobre, 5 novembre, 6 novembre, 12 novembre et 13 novembre, tous à 21h

« Sammy et ses amis » va célébrer Agarcarrière de , s’étalant sur quatre décennies, de sa carrière solo, MONTROSE, VAN HALEN, PIED DE POULET, LE CERCLE, et des ajouts surprises à la setlist selon celui de ses amis musiciens qui montera sur scène avec lui. Produit par le leader de l’industrie SPI Divertissement et Agarle gérant de, Tom Consolo, de Gestion des CT, le spectacle transportera le public à Baja, où l’on ne sait jamais qui rejoindra Agar sur scène.

S’adressant au Las Vegas Sun sur ce que les fans peuvent attendre des concerts en résidence, Agar a dit : « Personne n’entendra deux fois la même chose. Un soir, nous allons sortir et jouer VAN HALEN pendant une heure, puis commencez à cueillir des cerises. Une autre nuit, nous pourrions juste jouer MONTROSE, ce qui sera amusant car cela ne représente que 35 minutes de musique environ. Je veux le faire avec un thème différent chaque soir et vraiment le mélanger.

« L’équipe de The STRAT a été formidable et elle nous a vraiment permis d’entrer et de faire ce que nous voulons faire », a-t-il ajouté. « Cette salle est géniale et j’ai regardé toutes les chambres disponibles à Las Vegas. Mes fans, les Redheads, ils viennent du monde entier, et vous voulez qu’ils soient dans un endroit comme Vegas où ils peuvent passer un bon moment avant et après le spectacle. L’expérience à Vegas ne ressemble à aucune autre ville. Si vous ne trouvez pas quelque chose à faire ici, vous êtes soit fauché, soit de très mauvaise humeur. »

Selon le Revue de Las Vegas, Agar a invité des stars telles que Toby Keith, Rick Springfield, Kenny Chesney, Vince Neil (MOTLEY CRUE) et Jerry Cantrell (ALICE ENCHAÎNÉE) à la fête.

