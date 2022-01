Sammy Hagar nommé ambassadeur du tourisme à Los Cabos, au Mexique

Hier, 5 janvier 2022, légendaire Temple de la renommée du rock and roll musicien et résident de longue date de Los Cabos et propriétaire d’entreprise Sammy Hagar a reçu l’accréditation d’ambassadeur honoraire de Los Cabos, au Mexique. Agar a reçu la première médaille d’honneur de la municipalité lors d’une cérémonie de remise des prix présidée par le secrétaire du tourisme, de l’économie et de la durabilité à Baja California Sur Maribel Collins, président municipal de Los Cabos Oscar Leggs Castro, sénateur de la République mexicaine Lucia Trasvina et directeur du tourisme Donna Jeffries, sur la Plaza Mijares à San José del Cabo.

Agar est le premier récipiendaire de l’honneur, qui a été créé avec la vision de distinguer les personnes qui ont contribué au développement et à la promotion de Los Cabos et à la croissance économique du Mexique d’une manière remarquable et extraordinaire. Dans son rôle d’ambassadeur du tourisme, Agar représentera et promouvra la marque de Los Cabos à l’échelle internationale, en utilisant son influence pour partager et renforcer l’expérience de visiter et de faire des affaires à Los Cabos.

« En reconnaissance de M. Hagarl’incroyable engagement de Los Cabos et notre nouveau partenariat, nous sommes ravis de lui rendre hommage avec ce rôle sans précédent dans la défense de Los Cabos en tant que destination de voyage et d’affaires prestigieuse », a déclaré Jambes Castro. « M. Hagar a longtemps été l’ambassadeur officieux de Los Cabos et grâce à cette désignation, nous sommes impatients de renforcer notre marque touristique en tirant parti de son attrait national et mondial pour promouvoir Los Cabos dans le monde entier. Nous sommes ravis que M. Hagar continuera à amener son incroyable réseau d’amis dans la musique, le divertissement et les affaires à Los Cabos. »

« Sammy Hagar vit à Los Cabos depuis le siècle dernier et ses contributions à notre économie sont incommensurables », a ajouté Jeffries. « Sa vision pionnière de créer et d’investir dans des entreprises mexicaines, dont Cabo Wabo Cantina, Tequila Cabo Wabo et Santo Tequila, ont créé d’innombrables emplois locaux et ont amélioré la visibilité de Los Cabos en tant que destination de voyage. M. Hagar a été là pour notre communauté dans les bons moments ainsi que lorsque nous avons été confrontés à d’immenses défis comme des ouragans et une pandémie, et son dévouement indéfectible à promouvoir ses marques dans le monde entier, et par extension Los Cabos, ont été tout simplement extraordinaires. »

Au début des années 80, Agar est tombé amoureux d’un village de pêcheurs mexicain endormi à la pointe de Baja. Avec un seul vrai hôtel, pas de téléphone, pas de télévision et seulement des chemins de terre, il aurait fallu plus qu’une boule de cristal pour prévoir l’avenir de Cabo San Lucas en tant que destination de vacances de choix et le centre du boom de la tequila des célébrités qui Agar et sa marque Cabo Wabo allait bientôt ouvrir la voie. Sa vision de construire un petit bar en bord de mer où lui et ses amis pourraient jouer de la musique hors réseau était en cours lorsque Agar rejoint l’un des plus grands groupes de rock au monde, VAN HALEN, et tout y compris les plans de son petit bar a explosé. Depuis le lancement de son navire amiral Cabo Wabo Cantina à Cabo San Lucas, au Mexique en 1990, Agar a transformé une passion de longue date pour la bonne bouffe, la musique et les spiritueux en une marque de style de vie florissante englobant des restaurants, des bars, des spiritueux et des commerces de détail à succès.

Agar a fait remarquer: « Être honoré pour quoi que ce soit à Los Cabos est la même chose pour moi que d’être honoré dans ma ville natale, parce que je pense que c’est ma ville natale et ce depuis le début des années 80. Je chérirai ce prix, le mettant juste à côté de mon Grammy, Temple de la renommée du rock and roll prix d’intronisation et le reste de mes prix de musique. Je suis vraiment reconnaissant et excité par cette cérémonie. Je continuerai à faire ma part pour amener cet endroit, l’un des plus beaux du monde, au reste du monde, en tant que nouvel ambassadeur du tourisme. »

SammyLa fête d’anniversaire annuelle de est devenue l’une des jam-sessions les plus légendaires de l’année pour les rockstars et des billets convoités pour les fans de musique. Depuis, il a étendu sa marque Cantina pour inclure des avant-postes à succès à Las Vegas et à Hollywood. Son incursion désormais légendaire dans les spiritueux a commencé comme une quête personnelle pour trouver une tequila de qualité à boire avec ses amis de la Cantina et en 2007, lui et son équipe avaient construit Tequila Cabo Wabo dans le n°2 des ventes de tequila premium aux États-Unis. En 2010, Agar a vendu ses intérêts dans Tequila Cabo Wabo à Groupe Campari dans un accord largement crédité comme le début de la tendance des spiritueux soutenus par des célébrités. En 2017, Agar retourné dans le monde de l’agave, en commandant la même famille multigénérationnelle de fabricants de tequila au Mexique qui avait aidé à créer Tequila Cabo Wabo et unissant nos forces avec le célèbre Prix ​​Emmychef et restaurateur primé Guy Fieri lancer Santo Tequila.

Depuis plus de cinq décennies, Agar a été actif en redonnant à la communauté, en soutenant des organisations, y compris Amigos de los Ninos (Friends of the Children), une organisation à but non lucratif qui fournit des soins de santé de qualité aux enfants de Los Cabos, en organisant une Fondation auditive Starkey mission d’apporter du son à des centaines de personnes dans le besoin et d’utiliser la Cantina pour faire don de nourriture, de vêtements et de produits de première nécessité aux habitants après les principaux ouragans.

Crédit photo: Léa Steiger

