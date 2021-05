Sammy Hagar “ savait ” que la santé d’Eddie Van Halen diminuait quelques semaines avant sa mort: “ C’était déchirant ”

Sammy Hagar arrêté par le KLOS série virtuelle “Nouveau et approuvé” parler avec Matt Pinfield à propos de sa longue carrière et de la façon dont il a raccommodé sa relation avec le regretté Eddie Van Halen.

Avant le décès du guitariste en octobre 2020, Sammy a déclaré que les deux avaient heureusement pu se reconnecter grâce au grand comédien George Lopez.

“C’était tellement génial,” Agar rappelé (tel que transcrit par BLABBERMOUT.NET). “Parce que j’avais tendu la main à Eddie le jour de son anniversaire depuis quelques années. Le jour de l’an, je voudrais tendre la main Eddie et Al [VAN HALEN drummer Alex Van Halen] les deux, et je dirais: «Hé, bonne année, les gars. J’espère que vous êtes heureux et j’espère que cette année sera bonne pour vous. J’essayais vraiment d’être ami. Je ne cherchais pas à rejoindre le groupe. Je n’essayais pas de reconstituer tout cela. Tout le monde l’a probablement pris de cette façon. «Oh, ouais, il veut juste revenir dans le groupe. Je ne voulais pas revenir dans le groupe. Autant j’aime ce groupe… Si tu me disais aujourd’hui, [‘You can play] un dernier spectacle avec Eddie, Alex et Michael [Anthony], ‘un dernier spectacle, [I would say], ‘Absolument.’ Ça n’arrivera pas. Mais à l’époque, je ne cherchais pas à rejoindre le groupe. J’aime ce que je fais; Je suis heureux.

“Je pense que c’est environ deux ans de suite que j’ai fait ça”, Sammy a continué. “Et puis une fois enfin Eddie a tendu la main et a dit “Merci, mec ‘de retour sur mon Instagram.” Hé, merci. Je fais du bien “, ou peu importe.” Et une bonne année à vous. ” Et j’ai dit: “Oh. C’était cool.” Mais ensuite j’ai tendu la main à Alex. J’ai entendu [Eddie] était malade et je savais qu’il était malade. Mais j’ai commencé à entendre de mauvaises choses. Alors j’ai tendu la main à Alex. Il n’est pas revenu [to me]. J’ai tendu la main à Mat, son bras droit. Non, j’ai même tendu la main à [VAN HALEN‘s manager] Irving Azoff, et [he said], ‘Donner Al un appel.’ Alors j’ai dit: ‘Je ne veux pas d’insister Eddie. Je ne veux pas appeler Eddie et demandez-lui de me dire: «Va te faire foutre, connard.» «J’irais:« Oh, non. Pas encore ça. Alors je voulais d’abord parler à quelqu’un d’autre et voir comment il allait et s’il serait cool que j’appelle. Personne ne m’appelle. Personne ne me rappelle. Personne n’a répondu à mes e-mails, aucune réponse à mes SMS. Donc, George Lopez m’appelle, et c’est aussi un ami cher. Et il va, ‘Samtu dois appeler Eddie, ‘et bla bla bla. J’ai dit: «J’ai essayé de l’atteindre. [He says], «Voici son numéro. Je viens de lui parler. Il t’aime, mec. Il vous aime.’ Et j’ai dit: ‘Wow. D’accord.’ Je l’appelle et il dit: «Qu’est-ce qui vous a pris si longtemps? Je vais, ‘Eh bien, j’ai appelé Al. J’ai appelé ce gars. J’ai appelé ça [guy]». Et il dit: «Eh bien, vous ne m’avez pas appelé. Et j’ai dit: ‘Eh bien, je vous appelle maintenant.’ Et nous avons juste éclaté de rire. Et nous venons d’avoir une très bonne relation pendant probablement quatre ou cinq mois, puis, tout d’un coup, il ne retournait pas les SMS et il ne retournait pas mes appels et je n’ai pas reçu de réponse pendant environ un mois. . C’était déchirant, parce que je savais. Et puis une fois, j’ai dit: «Hé, mec. C’est quoi ce bordel? Vous ne m’avez pas donné d’amour. Et il dit: “ Mec, j’ai été à l’hôpital. ” Et je suis comme, ‘Oh, putain.’ Et puis ce fut la dernière que j’ai entendu [from] lui.”

Agar remplacé David Lee Roth dans VAN HALEN en 1985 et a enregistré quatre albums studio avec le groupe – «5150», “OU812”, “Pour la connaissance charnelle illégale” et “Équilibre” – qui ont tous dépassé le graphique américain.

Sammy, Eddie, Alex et Michael a fait équipe pour la dernière fois en 2004 pour une tournée estivale aux États-Unis. En échange de votre participation à la tournée, Anthony aurait dû accepter de prendre une réduction de salaire et de renoncer à ses droits sur le nom et le logo du groupe.

Dans son autobiographie, “Rouge: ma vie non censurée dans le rock”, Agar claqué Eddie, disant que le guitariste était négligé, penché, affreusement maigre, buvant du vin tout droit sorti d’une bouteille, manquant une partie de sa langue (après une peur du cancer) et plusieurs dents. Il a déclaré à un intervieweur en 2012: “Ce qui s’est passé lors de cette tournée de retrouvailles en 2004 a été l’une des merdes sombres les plus misérables et les plus poignantes que j’aie jamais connues de toute ma vie.”

Dans une interview en 2015 avec Pierre roulante, Eddie a remis en question une partie “embellie” de “Rouge: ma vie non censurée dans le rock” qui a dépeint le guitariste comme un “ivrogne très en colère” lors de la tournée de retrouvailles du groupe en 2004.

Novembre dernier, Eddiefils de Wolfgang a révélé que son père avait envisagé une «visite des éviers de cuisine» qui aurait inclus Anthony, ainsi que les virages vocaux des deux Agar et Roth. Il a même été question de ramener Gary Cherone, qui a chanté avec VAN HALEN sur un album mal reçu, 1998 «Van Halen III».

Eddie est décédé à l’hôpital St. John’s de Santa Monica, en Californie. L’iconique VAN HALEN axeman est décédé des suites d’un cancer, a confirmé son fils.