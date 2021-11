Sammy Hagar se produit à la mi-temps pendant Raiders Vs. Jeu des Bengals à Las Vegas : vidéo, photos

Le dimanche 21 novembre, Rock And Roll Hall Of Famer Sammy Hagar a effectué un spectacle à la mi-temps au stade Allegiant en tant que Les aventuriers de Las Vegas a accueilli le Bengals de Cincinnati. Rejoint par Vic Johnson, guitariste de son supergroupe LE CERCLE, et le Groupe de maison des Raiders, Agar avait le stade bondé sur ses pieds.

Nation des Raiders a éclaté quand Agar est monté sur scène vêtu d’un Pillards de Vegas chapeau et a ouvert avec l’un de ses coups à haute énergie, « Il n’y a qu’une seule façon de rocker ». Agar puis s’est lancé dans une performance explosive de « À l’heure actuelle », l’un de ses plus grands succès avec VAN HALEN. Les fans se sont précipités sur scène alors que Agarla performance de s’est terminée et a scandé « Sammy! Sammy! » Il est parti entouré d’une foule de fans qui ont entouré la rock star dans l’espoir de capturer un selfie rapide, comme Agar gracieusement obligé. Alors qu’il quittait l’Allegiant Stadium, il a posé pour une autre photo et a déclaré: « Tout ce que je peux dire, c’est que c’était une putain de précipitation. »

Agar a été reconnu comme l’un des artistes les plus dynamiques et prolifiques de la musique rock. De sa carrière solo multi-platine à son parcours en tant que leader de groupes MONTROSE, VAN HALEN, PIED DE POULET et son dernier supergroupe, LE CERCLE, Sammy a amassé 25 albums de platine sur des ventes dépassant les 50 millions dans le monde. Depuis le lancement de son vaisseau amiral Cabo Wabo Cantina, Agar a transformé une passion de longue date pour la bonne bouffe, la musique et les spiritueux en une marque de style de vie florissante et emblématique qui englobe des étiquettes et des restaurants de spiritueux haut de gamme.

Agar rejoint une liste diversifiée d’artistes pour divertir les fans pendant Raiders matchs au stade Allegiant en 2021. Producteur de musique électronique et DJ Marshmello a électrisé la foule à l’entracte en novembre tandis que la « World Famed Tiger Marching Band » de la Grambling State University a joué à la mi-temps du match du 24 octobre. Icônes du rap À DEUX REPRISES diverti à Raiders mi-temps en 2021 avec Ludacris le 10 octobre et Trop $ court et Glaçon à l’entracte du Raiders‘ ouverture de la saison régulière le 13 septembre.

A la mi-temps le 26 septembre, Raiders légende et intronisé au Temple de la renommée du football professionnel de 2021 Tom Flores a été honoré et présenté avec sa bague Hall Of Fame. à vie Raiders fan et superstar du divertissement Carlos Santana a présenté un ensemble émouvant de deux chansons à la mi-temps du match du 14 août, le premier avec des fans au stade Allegiant.

AgarLa performance de stade fait suite à ses six spectacles à guichets fermés à Vegas au STRAT Hotel, Casino & SkyPod et à un spectacle historique pour le lancement du Sammy’s Beach Bar Cocktail Co. – le premier spectacle sur le toit pour les habitants du Strip de Las Vegas. Spectacles pour Agarla résidence de 2022 sera annoncée prochainement.



