Sammy Hagar souhaite qu’il ait été “ un peu plus conservateur ” à propos des années de Van Halen dans son autobiographie

Dans une nouvelle interview avec Spotifyde “Rock ça avec Allison Hagendorf”, Sammy Hagar on lui a demandé s’il y avait quelque chose qu’il aurait aimé inclure dans son autobiographie de 2011 “Rouge: ma vie non censurée dans le rock”. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’ai tout inclus. Il n’y a rien que je n’ai pas dit. J’aurais aimé être un peu plus conservateur sur le VAN HALEN années. Mais j’étais en colère quand j’ai écrit le livre. Ils m’ont expulsé du groupe, et ils l’ont fait sans pitié. Et je me fiche de ce que quelqu’un dit – Dieu reste Eddiede [Van Halen] âme; Je l’aime à mort – mais lui et son frère [Alex Van Halen] sont des gars assez difficiles à gérer, s’ils vont contre vous. Ils m’ont vraiment rendu la tâche plus difficile à un moment étrange de ma vie. J’étais donc en colère quand j’ai écrit ce truc, mais je ne l’ai pas amélioré. Croyez-moi, au contraire, j’ai été gentil avec ces messieurs à ce moment-là de notre vie. Et je suis tellement content que nous soyons revenus ensemble. Mais si j’avais attendu un peu plus longtemps, je n’aurais pas été aussi en colère et il n’y aurait pas eu autant d’angoisse là-dedans. “

Selon Sammy, son éditeur lui a demandé d’enregistrer une version audio de “Rouge: ma vie non censurée dans le rock”, même si cela fait déjà une décennie depuis sa sortie originale. «Ils veulent toujours que je le fasse», a-t-il déclaré. “[But] J’ai peur, parce que si je commence à le lire, je sais que je vais le changer. Je vais essayer d’être plus gentil, ou je peux raconter une histoire qui n’était peut-être pas dans le livre, ou je me souviendrai d’autre chose. “

Dans “Rouge: ma vie non censurée dans le rock”, Agar claqué Eddie, disant que le guitariste était négligé, penché en avant, effroyablement maigre, buvant du vin tout droit sorti d’une bouteille, manquant une partie de sa langue (après une peur du cancer) et plusieurs dents. Il a déclaré à un intervieweur en 2012: “Ce qui s’est passé lors de cette tournée de retrouvailles en 2004 a été l’une des merdes sombres les plus misérables et les plus poignantes que j’aie jamais connues de toute ma vie.”

Dans une interview en 2015 avec Pierre roulante, Eddie a remis en question une partie “embellie” de “Rouge: ma vie non censurée dans le rock” qui a dépeint le guitariste comme un “ivrogne très en colère” lors de la tournée de retrouvailles du groupe en 2004.

Octobre dernier, Sammy a dit qu’il était en contact avec Eddie Van Halen “presque chaque semaine” dans les mois qui ont précédé la mort du légendaire guitariste. Il a poursuivi en disant qu’il était réconforté par le fait qu’il avait fait la paix avec Eddie avant le décès du rocker influent. “Si cela ne s’était pas produit, je serais dévasté bien pire que je ne le suis déjà,” Sammy m’a dit. “C’était une nouvelle horrible. Il n’y a jamais de bon moment pour entendre des nouvelles comme ça, quand un être cher décède. C’était difficile à gérer, mais, honnêtement, c’est la musique qui m’a tiré dessus.”

Agar remplacé David Lee Roth dans VAN HALEN en 1985 et a enregistré quatre albums studio avec le groupe – «5150», “OU812”, “Pour la connaissance charnelle illégale” et “Équilibre” – qui ont tous dépassé le graphique américain.

Sammy, Eddie, Alex et Michael Anthony a fait équipe pour la dernière fois en 2004 pour une tournée estivale aux États-Unis. En échange de votre participation à la tournée, Anthony aurait dû accepter de prendre une réduction de salaire et de renoncer à ses droits sur le nom et le logo du groupe.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).