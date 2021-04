Sammy Hagar & The Circle annoncent les dates de leur tournée printanière aux États-Unis

SAMMY HAGAR ET LE CERCLE a annoncé une poignée de spectacles en Floride en mai et juin. Le trek de cinq dates débutera le 23 mai à Key West et comprendra deux spectacles chacun à Orlando et à St. Augustine.

SAMMY HAGAR ET LE CERCLE a déclaré dans un communiqué: « SAMMY ET LE CERCLE repartent sur la route! NOUVELLES dates de tournée. Ravi de ramener de la musique live tout en gardant à l’esprit la sécurité des fans. Trouvez plus d’informations sur le protocole COVID et les mesures de sécurité en visitant le site Web de chaque site. Rendez-vous sur http://redrocker.com/events pour obtenir des billets et plus de détails. «

Des dates de tournée:

23 mai – Key West, FL @ Key West Amphitheatre



25 mai – Orlando, FL @ Dr. Phillips Center



26 mai – Orlando, FL @ Dr. Phillips Center



01 juin – St.Augustine, FL @ Amphithéâtre St.Augustine



02 juin – St.Augustine, FL @ Amphithéâtre St.Augustine

Les billets pour les cinq spectacles seront mis en vente le vendredi 9 avril.

Chaque lieu applique une politique de distanciation sociale, y compris les concerts de l’amphithéâtre Saint-Augustin, qui auront une capacité limitée avec des sièges distants et des mesures de sécurité renforcées. Ces changements incluent la billetterie numérique et la commande de concession mobile.

En janvier dernier, Agar Raconté Radio.com qu’il était réticent à jouer des concerts socialement distants, citant l’exemple d’une salle de 10 000 places avec 5 000 fans dans la salle.

« Je sais juste que ces 5 000 personnes ne resteront pas à leur place et socialement éloignées », a-t-il déclaré. «À la seconde où nous commençons à le faire, je commence à dire: ‘Est-ce que nous nous amusons encore?’ et tenant le micro en l’air et [singing] ‘À l’heure actuelle’, ils vont être sur le devant de la scène, tous non socialement distancés. … Ça va être critiqué, ou je vais être poursuivi ou condamné à une amende ou quelque chose comme ça. «

SAMMY HAGAR ET LE CERCLE sorti leur massivement populaire « Séances de verrouillage » comme une collection d’albums intitulée «Lockdown 2020» le 8 janvier.

« Séances de verrouillage » a commencé en mars 2020, lorsque l’ordonnance d’abri à domicile COVID-19 est entrée en vigueur. Avec le temps libre et leur prochaine tournée dans les limbes, le batteur légendaire du groupe Jason Bonham contesté Agar, Michael Anthony et Vic Johnson pour enregistrer un jam d’échauffement, ils jouaient dans les coulisses avant des concerts depuis plusieurs années. Équipés d’iPhones et de leurs instruments respectifs, ils ont chacun posé leurs pistes individuelles depuis la tanière, la salle de musique, le placard et même les douches de leur maison, et «Funky Feng Shui» et le groupe « Séances de verrouillage » étaient nés.

«Lorsque nous avons commencé à faire ces sessions de verrouillage, c’était uniquement destiné à rester en contact avec les fans jusqu’à ce que nous puissions reprendre la route,» Agar expliqué. « Mais au fil des semaines et des mois, c’est aussi devenu une façon amusante de garder le groupe ensemble, musicalement et de manière créative. »

Au cours des huit prochains mois, leur « Séances de verrouillage » est devenu un succès auprès des critiques et des fans, produisant 10 titres et atteignant une audience en ligne approchant les 30 millions. Les sessions ont donné au groupe l’occasion de lancer des reprises compactes brutes et bruyantes de succès classiques qu’ils avaient bloqués dans les coulisses mais n’avaient jamais prévu d’enregistrer, y compris L’OMSde « Je ne me laisserai plus berner », Bob Marleyde « Trois petits oiseaux », AC DCde « Whole Lotta Rosie » et plus. Lorsque les plans pour un album se sont concrétisés pendant les vacances, le groupe s’est réuni pour enregistrer un autre morceau, une reprise de David Bowiede « Héros » qu’ils offriraient en téléchargement instantané ou en achat unique.

« Avec l’ajout de ‘Héros’, il était logique d’aider ceux qui luttent contre les effets du COVID-19 », Agar m’a dit. « Cela ne serait probablement pas arrivé sans cela. »

