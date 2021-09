Samoa Joe contraint de quitter le titre NXT en raison d’une blessure à un seul match après 18 mois d’absence

Samoa Joe a annoncé qu’il avait quitté le titre NXT.

Le joueur de 42 ans venait tout juste de reprendre l’action après 18 mois d’absence avec des problèmes de commotion cérébrale, mais il se retrouve maintenant à nouveau sur l’étagère.

Samoa Joe était le genre de champion qui aidera à inaugurer la prochaine récolte de main eventers

Le seul match que Joe a eu depuis son retour était le match pour le titre NXT contre Karrion Kross à TakeOver 36 où il a remporté la ceinture.

La WWE a annoncé: «Le champion NXT Samoa Joe a révélé dimanche soir sur Twitter qu’il s’était blessé et qu’il n’était pas en mesure de concourir pour le moment. En conséquence, il abandonne le championnat NXT.

« Restez avec WWE Digital pour en savoir plus sur cette histoire au fur et à mesure qu’elle se développe, et assurez-vous de vous connecter à NXT, en direct ce mardi à 8/7 C pour en savoir plus sur l’avenir du championnat NXT. »

Bien sûr, NXT entre dans une nouvelle phase cette semaine. Le logo a été rebaptisé et le spectacle devrait avoir une sensation totalement différente ce mardi.

Le changement de marque était l’idée de Vince McMahon et il semble que NXT 2.0 – comme les publicités l’ont appelé – aura un nouveau champion pour sa nouvelle ère.

Samoa Joe a été le tout premier triple champion NXT

Joe a posté une vidéo sur les réseaux sociaux expliquant les raisons pour lesquelles il a abandonné le titre.

“Bonjour, je suis le champion NXT Samoa Joe. Dans le cadre de mon récent retour, mes objectifs étaient assez simples. J’ai cherché à assurer le respect et l’intégrité dus à la fois à NXT et à son championnat. J’ai cherché à faire en sorte que tout le monde comprenne que les besoins d’un individu ne dépasseront jamais la somme de la marque. Aujourd’hui, je me retrouve à devoir m’en tenir à ces principes.

«Récemment, les médecins de la WWE m’ont informé qu’en raison de certaines blessures, ils chercheraient à m’éloigner du ring pendant une brève période, mais toujours indéterminée. Je me rends compte cette semaine que nous sommes à l’aube d’un nouveau NXT. Nous sommes au bord d’une nouvelle ère de notre histoire et je me rends compte que cette ère mérite un champion de combat.

« C’est pourquoi cette décision très difficile est facile à prendre. Avec effet immédiat, je renonce au championnat NXT. Bonne chance à ceux qui se disputeront. Mes sincères condoléances à celui qui gagnera car je serai bientôt là pour récupérer ce qui m’appartient », a déclaré Joe.

C’est un coup dur pour les fans qui ont savouré le retour tant attendu de Joe. Joe continuera à travailler comme éclaireur à la WWE, mais il a dit qu’il s’attendait à revenir sur le ring. La blessure à ce moment n’est pas divulguée.