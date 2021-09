Samoa Joe démissionne du championnat NXT en raison d’une blessure

Dans un flash d’information qui a attristé l’univers de la WWE, Samoa Joe annonce sa démission du championnat NXT en raison d’une blessure. Le type de problème de santé de “The Samoan Submission Machine” n’a pas encore été révélé, mais le titre de la marque jaune est vacant.

“Récemment, j’ai été informé par le personnel médical de la WWE que, en raison de certaines blessures, je dois rester en dehors du ring indéfiniment. “Je sais ce que c’est que d’être à l’aube de NXT et comme nous sommes à la veille d’une nouvelle ère de notre histoire, j’ai réalisé que cette nouvelle ère mérite un champion à temps plein, et c’est pourquoi j’ai une difficulté décision à prendre. , une qui n’est pas facile à prendre. Je démissionne du championnat NXT“.

C’est une mauvaise nouvelle car il y avait beaucoup d’excitation avec le retour de Samoa Joe à l’émission de mardi ainsi que son obtention du meilleur championnat. Et il n’avait même pas eu l’occasion de le défendre pour la première fois après l’avoir remporté contre Karrion Kross en NXT TakeOver 36. Son règne venait à peine de commencer et il doit le terminer d’une manière inattendue.

En même temps, la chose la plus importante maintenant est la santé de Samoa Joe et qu’il se remette dès que possible de la blessure. Selon toute vraisemblance, il aura une chance de reconquérir le titre lorsqu’il sera démobilisé pour se battre à nouveau. Rappelons que le même Karrion Kross a été refait avec le même lorsqu’il a dû le quitter pour cause de blessure. Nous serons attentifs à tout ce qui est connu.