Samoa Joe explique la directive de recrutement et la politique de recrutement du patron de la WWE Vince McMahon avec des modifications attendues de NXT

Samoa Joe est le nouveau champion NXT.

Le joueur de 42 ans est devenu le tout premier triple champion NXT de l’histoire de la marque, mais il est également un éclaireur pour la WWE.

Joe a récemment déclaré à talkSPORT qu’il allait toujours passer à ce rôle, mais cela a fini par arriver plus tôt que prévu.

Dans le cadre de son rôle, Joe a présidé les essais de la WWE à Las Vegas pendant la semaine SummerSlam avec William Regal et Triple H.

S’adressant à talkSPORT, Joe a déclaré que ces essais avaient été un succès majeur et que la WWE avait signé jusqu’à 14 nouveaux talents.

“Tout d’abord, les essais à Vegas se sont bien déroulés”, a commencé Joe.

« Je pense que dans l’ensemble, nous avons signé 14 talents. Nous étions sur la clôture à propos de quelques-uns, alors ne me citez pas là-dessus, mais je pense que nous avons fini par en signer 14.

« Quelques-uns de ces gars dont je suis vraiment excité. Vraiment vraiment excité. Des athlètes fantastiques, une mécanique corporelle incroyable, très charismatique – j’étais très content des essais.

On a beaucoup parlé récemment de la direction de la WWE en matière de talent. Il est largement admis que NXT va dans une direction différente en mettant l’accent sur des talents plus jeunes et plus grands par opposition aux travailleurs suprêmes que la marque a acquis ces dernières années.

Faisant partie de l’équipe de recrutement de la WWE, Joe a expliqué exactement à quoi ressemble ce processus maintenant.

“Quant à la directive, ouais, il y a une directive et ils viennent tout droit de Vince [McMahon].

« Vince dit ‘Hé, c’est ce que nous voulons’. Mais, les directives, c’est bizarre. Ils existent depuis toujours. J’ai travaillé pour la WWE dans le développement quand j’ai commencé pour la première fois en Californie et ces directives existaient.

«Mais, ils changent. Il évolue en fonction des besoins de l’entreprise. C’est drôle, je lis les articles – je sais exactement de quoi vous parlez – je lis l’indignation contre la directive et je me dis, ce n’est pas différent.

« Et puis la semaine prochaine, la directive sera différente. Je pense qu’à ce stade, les antécédents de NXT et le processus de recrutement l’ont montré.

«Il y a eu différents cycles où différents types d’athlètes entrent en jeu. Tout, des talents indépendants aux athlètes tout droit; ces directives changent et elles se déplacent essentiellement sur les besoins de l’entreprise.

“La directive actuelle est probablement un peu plus jeune et cherche un peu plus athlétique, ce qui n’est pas terrible du tout, mais cette directive changera invariablement en fonction des besoins de l’entreprise.

«Alors oui, il y a une directive, elle vient de Vince, nous la suivons tous et nous faisons le travail pour lui. Nous sommes heureux de le faire », a déclaré Joe.

Le champion NXT dit que c’est un processus très simple à la WWE. Vince McMahon dit ce qu’il veut, le service de dépistage va le trouver. Ce qu’ils recherchent exactement peut changer en fonction des besoins de McMahon, il n’y a donc pas de règle absolue.

« C’est aussi simple d’ailleurs ! Il n’y a pas d’autre circonvolution à cela », a expliqué Joe.

« C’est ‘nous cherchons ça en ce moment, pouvez-vous nous obtenir ça ?’ Sûr! Nous sommes le département des talents, nous allons chercher ça.

« C’est un peu comme une agence de casting si vous êtes à Hollywood. Puis peut-être que quelques mois plus tard, il dit « Ah, j’ai besoin de ceci, ce qui est différent de ce que j’ai dit auparavant, pouvez-vous me l’obtenir ? » Et puis, en tant que département des talents, nous disons « Vous savez quoi ? Nous pouvons vous l’obtenir !’

« Ensuite, nous sortons et nous le trouvons. Oui, c’est comme ça que ça marche. J’espère avoir démystifié le processus pour tout le monde.

« Lorsque vous prenez les circonstances et que vous les mettez dans l’imagination de certaines personnes, c’est un processus beaucoup plus horrible. Mais oui, c’est aussi simple que ça !

Maintenant que Joe est le champion, il a beaucoup de nouveaux challengers qui l’attendent dans NXT. Un homme que beaucoup de fans attendent avec impatience de le voir nous défier WALTER.

L’Autrichien vient de perdre le titre NXT UK après un règne historique de 870 jours à NXT TakeOver 36 – le même événement où Joe a remporté son titre de Karrion Kross – et WALTER a déclaré à talkSPORT que Samoa Joe était une de ses « idoles ».

Nous avons interrogé Joe à propos de ce commentaire, de leur relation dans les coulisses et de la soif de travailler ensemble.

«Je pense que le respect est absolument mutuel. En fait, je peux garantir que c’est de mon côté. Je pense que le respect vient davantage de la compréhension que nous avons eu des chemins similaires.

« Nous avons commencé sur l’indépendant, c’est drôle, c’est presque l’inverse de quand nous arrivons à une plus grande entreprise – vous sortez comme un pouce endolori.

«Vous êtes le plus gros, tout le monde est normalement un peu plus petit, plus cruiserweight. Au moins ils l’étaient quand je montais, je dis pour l’anecdote, ce n’est pas normal pour le parcours !

«Mais cela vous oblige en tant que grand gars à être un peu plus agile. Pour mélanger votre style et suivre le rythme des lutteurs plus légers », a expliqué Joe. « En même temps, sois toujours toi. N’essayez pas de vous transformer en une version géante de ce que ces gars-là [cruiserweights] sont capables de faire.

« WALTER a su s’adapter à n’importe quel style avec n’importe qui tout en restant WALTER. Si c’était mon influence sur lui, alors je suis heureux parce qu’il a fait un travail si merveilleux avec ça.

«Il est grand, il est brutal, il va là-dedans et maule ses adversaires. Lorsque vous voyez un match WALTER, vous attendez avec impatience le mauling. C’est comme « faites sortir l’ours, tuons les villageois ! » et c’est en soi ce qui le rend extrêmement spécial. Quand je vois ça, je dois admettre que ça me fait sourire.

« Si jamais nous nous retrouvons face à face sur le ring, eh bien, soyez plein d’ours et les villageois devraient courir [laughs]. “

