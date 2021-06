Samoa Joe fait un retour surprise à NXT deux mois après sa sortie par la WWE

in

Samoa Joe est de retour à la WWE deux mois seulement après avoir été libéré de la société.

The Samoan Submission Machine est rentré chez lui à NXT et il servira d’exécuteur au directeur général William Regal.

WWE

Samoa Joe était l’un des artistes les plus populaires de la WWE auprès des fans inconditionnels

Joe s’est vu offrir le poste de directeur général par Regal, mais il a décliné l’offre en disant qu’il voulait s’assurer que les superstars respectent le Britannique comme il l’a fait.

Joe, 42 ans, a commencé sa carrière à la WWE à NXT en 2015 et il a été deux fois champion NXT.

Il a également remporté le Dusty Rhodes Classic aux côtés de Finn Balor et il a remporté le titre américain à deux reprises sur la liste principale. Il a échoué à plusieurs reprises pour un titre mondial.

Agissant en tant qu’exécuteur, Joe a un rôle similaire à celui que Stone Cold Steve Austin a tenu à RAW en 2003/04. Une règle qui a été stipulée aux deux hommes est qu’ils ne peuvent pas être des compétiteurs actifs et qu’ils ne peuvent toucher personne – à moins d’être provoqués.

William Regal et Samoa Joe ont scellé l’accord

Il y a encore un certain mystère autour de la raison pour laquelle la WWE a sorti Joe en premier lieu. Il a subi une grave commotion cérébrale en février 2020 et a donc été tenu hors de combat.

Il a été transféré à la table des commentaires et a excellé dans ce rôle. Joe avait même dit que Vince McMahon l’aimait là aussi.

Après WrestleMania, il a été remplacé. Beaucoup pensaient que cela signifiait que Joe revenait sur le ring de façon imminente, mais cela s’est avéré ne pas être le cas.

Samoa Joe n’a pas mis longtemps à montrer qu’il pouvait encore frapper

Le 15 avril, il a été libéré de la WWE et les fans ne pouvaient pas le croire. La rumeur courante est que Joe voulait lutter à nouveau et qu’il n’a pas pu être autorisé à le faire à la WWE.

S’il n’avait été retenu que comme commentateur, il aurait toujours conservé son salaire d’interprète et cela aurait sûrement motivé la WWE à le lâcher.

PW Insider a déclaré que Triple H “l’avait arraché” dès qu’il avait été licencié de l’entreprise et qu’il avait maintenant trouvé un rôle dans la marque Yellow and Black en tant qu’exécuteur.

Samoa Joe était un grand champion NXT

Il a fait sentir sa présence à plusieurs reprises hier soir, notamment en étouffant Adam Cole lors d’une bagarre dans les coulisses avec Kyle O’Reilly.

Samoa Joe reviendra-t-il sur le ring ? C’est possible, mais pas dans la direction que prend l’entreprise pour le moment. Ce qui semble clair, c’est qu’il est lié à un contrat NXT et non à un accord principal avec la WWE.