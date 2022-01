Samoa Joe réagit après que la WWE le libère pour la deuxième fois en neuf mois

Samoa Joe a été libéré par la WWE pour la deuxième fois en seulement neuf mois.

Le joueur de 42 ans a été initialement licencié par la WWE en avril 2021, mais Triple H l’a contacté et l’a fait signer à NXT le même jour.

Ça a été neuf mois de folie pour Samoa Joe

Joe ferait un retour sur le ring en août pour remporter le titre NXT pour une troisième fois sans précédent avant de devoir abandonner le titre en septembre, encore une fois en raison d’une blessure.

Son autre rôle à la WWE a été celui de découvreur de talents et avec William Regal, le chef de ce département pour NXT, sorti la veille, l’écriture était sur le mur pour Joe.

Joe a réagi à la publication sur Twitter en déclarant : « Extrêmement chanceux et reconnaissant envers tous les jeunes et incroyables talents avec lesquels j’ai eu le plaisir de travailler au cours des derniers mois.

« Seulement attristé par la perte d’une » excuse « pour voir leur croissance et leurs réalisations continues. Je suis très excité pour leur avenir,….. et le mien”

Vince McMahon a entrepris de tout changer sur l’ancien NXT et en éviscérant le personnel de production de longue date comme Brian » Road Dogg ‘ James avec Regal, cela a prouvé que personne n’est en sécurité.

En août 2021, Joe a expliqué à talkSPORT exclusivement comment Triple H a rapidement déménagé pour le garder dans l’entreprise après la première sortie.

« Quand la sortie est arrivée, ce n’est que quelques heures plus tard Hunter [Triple H] est venu et avec la nouvelle offre prête pour moi, ce fut donc une transition assez facile.

« Je ne peux pas vraiment m’asseoir ici et feindre que j’ai été libéré et » oh, c’était une journée sombre « . De toute façon, je n’étais pas déprimé, mais Hunter a appelé et nous étions bien à partir de là, donc c’est difficile pour moi de commencer à parler de la sortie parce que quand vous le lisez dans un tweet, c’est comme « Oh mon Dieu ! »

William Regal et Samoa Joe ont tous deux quitté la WWE

Cette fois, les pouvoirs de Triple H lui ont été retirés et NXT recherche une nouvelle approche différente beaucoup plus proche du style de la liste principale de la WWE.

Joe ne manquera pas d’offres dans le monde de la lutte professionnelle, mais la question reste de savoir s’il peut réellement lutter à nouveau ou non avant que nous puissions spéculer sur la capacité dans laquelle nous pouvons le voir ensuite.