Samoa Joe révèle que les discussions avec Triple H pour revenir à NXT ont commencé en 2018 et qu’il avait une date de retour dans le ring avant la sortie de la WWE

En avril, les fans de la WWE ont été choqués d’apprendre que Samoa Joe avait été libéré par la société.

Deux mois plus tard, il a été annoncé que Joe re-signait avec NXT en tant que talent et scout. Nous ne le savions pas tous, il a en fait réglé tout cela le jour de sa libération.

William Regal et Samoa Joe travaillent ensemble sur et hors écran dans NXT

talkSPORT a eu la chance de parler au joueur de 42 ans avant sa confrontation pour le titre NXT avec Karrion Kross à TakeOver 36 le 22 août, la première apparition de Joe sur le ring en 18 mois.

Si le fait de ne pas être médicalement autorisé avait quelque chose à voir avec la libération…

“Non, ce n’était pas un cas de ça [not being able to get cleared]. Évidemment, j’essayais encore. Il y avait un peu plus de temps de récupération impliqué là-bas, donc il y avait un calendrier pour la récupération, ce n’est pas comme si c’était très loin – évidemment [laughs].

«Je pense juste qu’une décision a été prise sur une extrémité, mais ce mandat et ce poste dans NXT que j’ai actuellement ont fait l’objet de discussions il y a deux ou trois ans. Il s’agissait de savoir quand nous allions avoir l’opportunité de faire la transition et il n’y en avait pas vraiment d’opportunité parce que j’étais tellement occupé avec RAW et SmackDown.

“Ce n’est donc pas comme s’ils allaient me tirer de là et me déplacer vers NXT à l’époque.”

Samoa Joe aurait dû détenir un titre mondial à la WWE

Sur le retour à NXT…

“Quand la sortie est arrivée, ce n’est que quelques heures plus tard Hunter [Triple H] est venu et avec la nouvelle offre prête pour moi, ce fut donc une transition assez facile.

“Je ne peux pas vraiment m’asseoir ici et feindre que j’ai été libéré et” oh, c’était une journée sombre “. Je n’étais pas déprimé de toute façon, mais Hunter a appelé et nous étions bien à partir de là, donc c’est difficile pour moi de commencer à parler de la libération parce que quand vous le lisez dans un tweet, c’est comme “Oh mon Dieu !”

“Mais la façon dont les événements réels se sont déroulés pour moi, c’était très banal et bien, signez ici et signez là, nous allons bien [laughs].

“Il n’y avait pas de processus de deuil dans toute cette affaire.”

Samoa Joe affrontera Karrion Kross à TakeOver 36

Quand il a été autorisé à lutter à nouveau…

«Ça a toujours été un processus. C’est difficile de donner un véritable horodatage officiel parce qu’il faut comprendre avec les commotions cérébrales, ce n’est pas comme « hé, c’est réparé, tu es bon ».

« Et les gens continuent de lui appliquer ce genre de statut noir et blanc, autorisé/non autorisé. Mais vraiment, même lorsque vous êtes autorisé, il vous surveille toujours. Il y a toujours des bilans, il y a toujours des tests et donc s’il y a un différentiel, même après que la récupération est estimée, alors c’est “non, non, non”. Nous allons vous ralentir, vous ramener.

«Et c’est ce que c’était pour moi, je prenais ce temps. Je saisissais toutes les chances d’avoir une récupération saine et de revenir à 100%. Pas 60, pas 70, pas réalisable, mais reviens en assez bonne santé où je me sentais à l’aise de revenir et d’y aller à 100%.

Samoa Joe était l’une des stars les plus populaires de la liste principale

« Parce que je pense que si vous revenez trop tôt et que vous ne donnez pas à votre corps et à votre esprit une chance de guérir, vous vous blessez inévitablement et c’est le cycle dans lequel je suis entré vers la fin de ma dernière course avec la WWE. J’avais besoin de briser ce cycle. J’avais besoin de prendre le temps de me rétablir complètement.

«Il y avait une date où j’étais autorisé, mais ensuite avec l’observation, ils se sont dit ‘OK, prenons un peu de temps. Vous êtes toujours autorisé, mais nous voulons toujours nous assurer que vous allez bien.

« Ce n’est donc pas ce processus noir et blanc que tout le monde pense qu’il est, et il ne devrait pas l’être. CA ne devrait pas être. C’était la chose frustrante pour moi quand les gens parlaient de la blessure comme si c’était un oui ou un non. En ce qui concerne les lésions cérébrales, cela ne devrait jamais être cela.

S’il était censé être l’exécuteur de NXT plus longtemps…

« Honnêtement, au moment où je suis arrivé à NXT, la voie pour mon retour sur le ring avait déjà été tracée.

« Nous étions à l’aise là-dedans. Ce n’était pas comme si nous y allions comme ‘eh bien, nous allons continuer à taquiner des trucs et j’espère que ça marchera !’

« Consciemment, nous ne taquinerions rien à moins de savoir que nous allions dans cette direction.

Samoa Joe a eu un congé sabbatique en tant que diffuseur alors qu’il se remettait d’une commotion cérébrale

Sur le travail avec William Regal en tant qu’éclaireur dans NXT et son influence sur lui…

“William Regal a été l’une des personnes les plus marquantes dans ma vie professionnelle. Étant jeune et impétueux, vous pensez avoir tout compris.

“J’ai passé un week-end avec William Regal comme chauffeur et à apprendre pendant qu’il était en reconnaissance en Californie, vous vous rendez compte qu’il y a tellement plus de niveaux que ce que j’aurais pu imaginer.

« Se conduire simplement comme un professionnel, ce qui est important dans un match, les qualités d’un grand grappler ; ce sont toutes des choses qui ont engendré avec lui. Et juste le mentorat continu tout au long de ma carrière.

William Regal est l’un des hommes les plus influents de NXT

« Il a été un mentor pour plusieurs gars, qu’ils soient à la WWE ou non. J’ai passé la majeure partie de ma carrière en dehors de la WWE, mais William Regal était toujours là pour moi, en tant que mentor et voix lorsque j’avais besoin de lui.

« Il a eu un impact énorme sur moi et c’est formidable de travailler avec lui, surtout à ce titre. »

Réflexions sur Karrion Kross…

«Je pense que la meilleure façon de décrire Karrion Kross est qu’il est un loup parmi pas la même meute de loups que j’étais quand j’étais dans NXT.

«C’est un athlète formidable, dominant. Il a traversé tous ceux qu’ils ont mis devant lui, les a battus.

« Cela étant dit, cela peut vous donner beaucoup de fausse confiance. Je pense que beaucoup de ce que vous voyez avec lui en ce moment est une fausse confiance. J’espère que je vais inculquer le niveau de confiance approprié lors de TakeOver.

Karrion Kross domine la WWE

Sur le travail de Roman Reigns en tant que chef tribal…

« Je pense qu’il est temps, mec. Je pense que c’est le vrai bouillonnement romain sous la surface là-bas. Je pense que vous obtenez une bonne version authentique de lui et cela transparaît dans ce qu’il fait.

« C’est juste tout ; le jumelage avec Paul [Heyman] est génial, ramenant The Uces – oui. C’est juste un très très bon paquet, mec. Je le félicite.

« Il fait un excellent travail à sa table là-bas, tant qu’il n’essaie pas de venir manger ici, ça va.

