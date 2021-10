Sampaoli attaque le PSG

23/10/2021 à 12:22 CEST

Quelques heures après s’être mesuré face au Paris Saint-Germain, dans ce qui est le grand ‘Classique’ du football français, Jorge Sampaoli s’en est pris au club parisien et au manque de ‘fair play’ financier dont disposent les clubs d’Etat. L’entraîneur de l’Olympique de Marseilla a pointé du doigt le club présidé par Nasser Au–Khélaïfi après avoir été interrogé, lors de la conférence de presse précédant le match, sur l’équipe de rêve que l’équipe rivale s’est constituée cet été.

Sampaoli a déclaré que « le football est très important d’un point de vue financier et même politique. Maintenant, vous pouvez voir un pays qui achète un club et donc les meilleurs joueurs. Cela rend les choses difficiles. Mbappé, Donné Marie, Neymar et Messi dans la même équipe. Un seul pays peut le faire. Mbappé et tous les autres joueurs mentionnés peuvent changer le cours d’un match d’un seul mouvement », a expliqué l’entraîneur argentin.

En outre, Sampaoli se retrouvera Leo Messi, qui faisait partie de l’équipe argentine qu’il a entraînée. « Le passé de l’équipe nationale argentine ? Rien. Ma principale préoccupation est de préparer mon équipe, d’autant plus que nous avons très peu de temps pour le faire. Il n’y a pas de temps pour les souvenirs, je suis concentré sur le présent. J’ai joué contre Messi et l’a dirigé. C’est le meilleur joueur du monde, il est très difficile de le contrôler. Le plus important est de minimiser les individualités du PSG grâce à notre contrôle du jeu & rdquor ;, a reconnu l’entraîneur du club français. En revanche, même s’il s’agit d’un match classé sous haute tension, Jorge Sampaoli il s’est concentré sur le purement sportif. « Pour nous, c’est la possibilité de jouer contre les meilleurs joueurs, nous devrons donc nous concentrer. Nous n’avons que 48 heures pour préparer un match aussi important, mais lorsque vous affrontez des joueurs aussi forts, cela augmente également le niveau de l’équipe Si l’adversaire parvient à briser notre pression, nous aurons des difficultés. Nous devrons également faire attention aux émotions pour ne pas quitter le jeu. Si nous changeons d’avis contre une équipe aussi forte et rapide, elle en souffrira sûrement. , a-t-il conclu.