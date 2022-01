Samsung a annoncé 3 téléviseurs avec application pour échanger NFT

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Trois nouveaux modèles de téléviseurs Samsung incluent parmi leurs fonctions la possibilité d’acheter, de vendre et d’échanger des œuvres d’art en NFT.

Samsung continue de suivre les traces de l’innovation cryptographique. Cette fois, il annonce 3 téléviseurs qui, parmi leurs nouveautés, ont une fonction qui permet la négociation de jetons non fongibles, NFT

L’application présente une « plateforme intuitive et intégrée pour découvrir, acheter et échanger des œuvres d’art numériques » à travers les trois nouveaux modèles de téléviseurs.

De plus, les nouveaux téléviseurs 2022 MICRO LED, Neo QLED et Lifestyle de Samsung offrent une qualité d’image de nouvelle génération et une gamme d’options de personnalisation de pointe. Selon un communiqué de presse, les téléviseurs ont « des avancées en matière de qualité d’image et de son, plus d’options de taille d’écran, des accessoires personnalisables et une interface améliorée, les écrans 2022 ont des images réalistes, un son surround et des expériences hyper-personnalisées ». Ils vous permettent également de transformer n’importe quelle pièce en galerie d’art.

Le nouveau Smart Hub et les applications pour une meilleure expérience utilisateur

Les téléviseurs intelligents 2022 de Samsung sont livrés avec un nouveau Smart Hub qui place la préservation et la découverte du contenu au centre de vos préférences de visionnage.

De plus, le nouveau Smart Hub guidera les utilisateurs vers leur contenu préféré ou les aidera à découvrir quelque chose de nouveau tout en passant moins de temps à chercher. La barre latérale Smart Hub permet également une transition entre les catégories : Media, Gaming (Gaming Hub) et Environment, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur diverses activités.

Centre de jeu: Samsung Gaming Hub permettra aux joueurs de découvrir et d’accéder plus rapidement aux jeux qu’ils aiment via les services de streaming de jeux. Les joueurs auront accès à une vaste bibliothèque de jeux grâce aux partenariats de Samsung avec les leaders de l’industrie, NVIDIA GeForce Now, Stadia et Utomik.

Regardez ensemble– La nouvelle application permet aux utilisateurs de discuter en vidéo avec leurs amis et leur famille tout en regardant leurs émissions et films préférés, garantissant une proximité avec tout le monde.

Plateforme NFT : Cette application présente une plateforme intuitive et intégrée pour découvrir, acheter et échanger des œuvres d’art numériques via MICRO LED, Neo QLED et The Frame.

Étalonnage intelligent: Cette fonction permet aux utilisateurs d’ajuster les paramètres pour une qualité d’image optimale. Le mode de base offre un moyen rapide et facile de calibrer les écrans en 30 secondes, tandis que le mode professionnel optimise les écrans pour une qualité d’image irréprochable en 10 minutes environ.

Samsung et crypto

Comme a compté Bitcoin quotidien, Samsung a été attentif à incorporer des options dans ses produits qui permettent l’approche du monde de la cryptographie. Surtout leurs téléphones. En 2019, il a annoncé qu’il déploierait diverses fonctionnalités de cryptographie sur ses téléphones Galaxy. La même année, il a précisé que le modèle S10 ajoutait la prise en charge des pièces stables. En 2021, il a annoncé la prise en charge des portefeuilles Ledger. Cela parmi les nombreuses nouveautés de l’entreprise.

