Samsung a annoncé le lancement du Galaxy S21 FE et de deux autres téléphones en août

Samsung lancerait le Galaxy S21 FE, le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 en août.Le calendrier de sortie correspond au moment où Samsung lancerait habituellement de nouveaux téléphones de la série Galaxy Note.

Le prochain lot de téléphones Galaxy de Samsung pourrait être lancé juste à temps pour combler le vide de la série Galaxy Note manquante cette année. La société prévoit de lancer le Galaxy S21 FE, le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 en août.

Selon le média coréen Yonhap, Samsung est en pourparlers avec les opérateurs de téléphonie mobile locaux sur son marché domestique pour lancer le téléphone Galaxy susmentionné vers la fin du mois d’août.

Cette dernière chronologie de sortie du Galaxy S21 FE s’aligne avec ce qui a été révélé par une feuille de route Samsung divulguée qui a fixé le lancement du téléphone au 19 août. Cela signifie également que la nouvelle Fan Edition sera lancée plus tôt que son prédécesseur qui a été dévoilé en septembre de l’année dernière.

Pendant ce temps, un rapport précédent suggérait que les Samsung Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 seraient lancés en juillet. Les téléphones pliables sont censés remplacer la série Galaxy Note cette année, avec la prise en charge du S Pen pour une convivialité accrue. À cet effet, il est logique que Samsung lance les téléphones en août, étant donné que c’est généralement à ce moment-là que nous voyons de nouveaux appareils Note.

Samsung ne nous a donné aucun indice sur les nouveaux Galaxies jusqu’à présent, mais les rumeurs et les fuites ont brossé un tableau assez décent de ce à quoi nous pouvons nous attendre. Rendez-vous sur notre hub de rumeurs Galaxy S21 FE pour en savoir plus sur le prochain téléphone. Vous pouvez également suivre les dernières actualités et mises à jour concernant les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 ici.