Samsung a annoncé le One UI Book 4 basé sur Windows

Lors du SDC 2021, Samsung a lancé One UI Book 4. Comme One UI 4 pour les appareils Android, cette version fonctionne sur les ordinateurs portables Samsung Galaxy. Samsung a l’intention de rendre l’expérience visuelle plus cohérente lors de l’utilisation de ses produits Android ou Windows.

Lors de la Samsung Developers Conference (SDC) qui se déroule actuellement, nous avons déjà vu Samsung annoncer des nouvelles importantes sur la maison intelligente. Maintenant, cependant, nous avons des nouvelles concernant la gamme d’ordinateurs portables de Samsung qui sont assez inattendues.

Samsung va bientôt déployer un skin Windows qui s’appellera One UI Book 4 (h/t Avi Greengart). Comme le skin Android connu sous le nom de One UI 4, la version basée sur Windows changera autour de l’apparence des applications Windows pour mieux s’adapter à l’esthétique de Samsung. Cela rendra également l’expérience visuelle d’utilisation d’un ordinateur portable Samsung mieux adaptée à l’expérience d’utilisation d’un smartphone Samsung.

C’est encore une autre étape que Samsung prend pour intégrer davantage Microsoft dans ses systèmes. Nous avons déjà vu Samsung préinstaller des applications Microsoft sur ses téléphones et adopter rapidement des protocoles pour que votre PC Windows et votre téléphone Android fonctionnent ensemble.

One UI Book 4 sera disponible pour le Galaxy Book Pro 360, le Galaxy Book Pro, le Galaxy Book Flex 2, le Galaxy Book et le Galaxy Book Odyssey. Vraisemblablement, il serait également disponible pour les futurs ordinateurs portables Galaxy.

À ce stade, on ne sait pas grand-chose sur l’apparence de One UI Book 4 ou sur la quantité de Windows qu’il changerait. Une interface utilisateur elle-même s’écarte assez loin de l’Android d’origine, mais Windows n’est pas un système open source, donc Samsung ne peut pas beaucoup changer. Nous devrons attendre et voir comment cela se déroulera.