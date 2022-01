Samsung a annoncé une version 4K plus petite de son moniteur de jeu le plus courbé et le plus beau

Samsung a annoncé une version plus petite de son moniteur de jeu incurvé Odyssey Neo. L’Odyssey Neo G8 est un moniteur de jeu de 32 pouces avec la même courbure 1000R que l’Odyssey Neo G9 de 49 pouces à 2 500 $. Le R signifie rayon et, par rapport aux courbures 1800R et 1500R, qui sont toutes deux courantes sur le marché des moniteurs, Samsung se spécialise dans la courbure 1000R qui est bien plus sinueuse. En comparaison, le 1800R ressemble à un écran plat. Le G8 a également 2 000 nits de luminosité maximale et promet une qualité d’image brillante avec son panneau Quantum Mini-LED.

Samsung n’a pas partagé de prix ni de date de sortie pour l’Odyssey Neo G8, mais il ne propose que quelques images et détails jusqu’à une date ultérieure. Mis à part la différence de taille, l’Odyssey Neo G8 a un langage de conception similaire à celui du G9, bien que la principale différence soit que le G8 augmente la résolution de QHD Plus à 4K. Notamment, Samsung affirme qu’il s’agit du premier moniteur 4K à prendre en charge un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Il est également compatible avec AMD FreeSync Premium Pro et la technologie de synchronisation adaptative G-Sync de Nvidia, de sorte que vos jeux devraient fonctionner sans saccades ni déchirures, en supposant que votre GPU soit suffisamment puissant pour pousser la résolution 4K à des fréquences d’images rapides.

Image : Samsung

Samsung a choisi de partager cette nouvelle juste avant l’assaut des annonces du CES 2022, mais nous devrons attendre après le salon pour en savoir plus sur l’Odyssey Neo G8, comme le prix et la disponibilité. D’ici là, découvrez l’autre moniteur que Samsung vient d’annoncer : le moniteur intelligent M8.