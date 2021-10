Samsung a augmenté ses bénéfices de plus de 30% au troisième trimestre

28/10/2021 à 04h57 CEST

Le géant sud-coréen de la technologie Samsung L’électronique a réalisé un bénéfice net de 12,29 milliards gagné (environ 10 483 millions de dollars) au troisième trimestre, soit 31,3% de plus qu’à la même période de 2020 grâce aux bonnes performances de sa branche semi-conducteur. Son bénéfice brut d’exploitation (EBITDA) a augmenté de 27,41 % en glissement annuel à 16,36 billions de won (13 955 millions de dollars), tandis que son bénéfice d’exploitation a augmenté de 28 % à 15,82 billions de won (13 494 millions de dollars), ses meilleures données dans ce domaine depuis trois années.

La société basée à Suwon (au sud de Séoul) a également réalisé quelques chiffre d’affaires record sur la période juillet-septembre en facturant 73 98 000 milliards de wons (63 107 millions de dollars), soit 10,48 % de plus qu’il y a un an. Les bonnes données de ce troisième trimestre répondent une fois de plus à l’activité puces de l’entreprise, avec des prix en hausse et une rentabilité plus élevée lors de la fabrication de produits sous contrat.

En ce sens, la branche des semi-conducteurs a facturé 40,4% de plus qu’au troisième trimestre 2021 à 26,41 billions de wons (22,502 millions de dollars). A son tour, la branche téléphonie mobile a réussi à entrer 25,36% de plus qu’au trimestre précédent grâce au lancement en août de deux nouveaux téléphones pliables, le Galaxy Z Fold3 et le Galaxy Z Flip3, bien que le chiffre représente à son tour 6,78% de moins en termes d’année en année.

D’autre part, baisse des prix des rapports attendus par les analystes pour la fin de l’année (entre 15 et 20 %) face à un ralentissement de la demande qui répond à la fin des restrictions les plus sévères dues à la pandémie dans la plupart des pays suscite des inquiétudes sur les performances financières du entreprise en octobre-décembre.