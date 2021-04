Samsung a battu les AirTags d’Apple avec son propre outil de suivi des objets amélioré – .

Au début de l’année, Samsung a annoncé ses propres trackers Bluetooth rivalisant avec Tile aux côtés du Galaxy S21. Le Galaxy SmartTag de Samsung est légèrement plus épais que le Tile, mais sert le même objectif: se fixer à vos affaires et les suivre avec Bluetooth afin de ne pas les égarer. Moins de trois mois se sont écoulés depuis le lancement du SmartTag, mais cette semaine, Samsung a décidé qu’il était temps d’annoncer la suite.

Dans un communiqué sur son site internet jeudi matin, Samsung a dévoilé le Galaxy SmartTag +. Comme leur nom l’indique, ces trackers sont encore plus avancés que les modèles d’origine. Contrairement au premier SmartTag, le SmartTag + est équipé de la technologie Bluetooth Low-Energy (BLE) et ultra-large bande (UWB), ce qui signifie qu’il peut retrouver vos objets perdus avec encore plus de précision. Mais la mise à niveau la plus excitante est l’ajout d’un AR Finder.

Comme Samsung l’explique, le Galaxy SmartTag + est capable d’utiliser la technologie de réalité augmentée (RA) qui vous aidera à vous guider visuellement vers vos éléments manquants dans l’environnement via l’écran de votre téléphone. Samsung dit que l’AR Finder dispose d’une interface simple qui vous montrera exactement à quelle distance vous vous trouvez de l’élément suivi et vous dirigera dans la bonne direction. Une fois que vous êtes suffisamment proche, vous pouvez faire en sorte que l’article produise une sonnerie forte.

«UWB est un véritable changeur de jeu, permettant de verrouiller la position d’un objet avec beaucoup plus de précision», a déclaré KJ Kim, EVP et chef du bureau de recherche et développement mobile, division des communications mobiles chez Samsung Electronics. «C’est pourquoi nous continuons à développer UWB dans tout l’écosystème Galaxy, en trouvant de nouvelles façons d’exploiter cette technologie pour aider à rendre la vie quotidienne des gens plus facile et plus pratique.»

L’autre mise à niveau importante est le passage à la connectivité Bluetooth Low-Energy, qui se combine avec le réseau d’appareils Galaxy pour permettre aux utilisateurs de trouver leurs appareils beaucoup plus loin. En optant pour SmartThings Find sur l’application SmartThings, les propriétaires de SmartTag + auront la possibilité d’activer leur téléphone ou tablette Galaxy pour aider les autres à retrouver leurs balises et appareils perdus. Si vous signalez un élément manquant, presque les appareils Galaxy qui ont opté pour le programme alerteront le serveur de leur emplacement et vous enverront une notification. De cette façon, même si votre objet perdu est à des kilomètres, le réseau et la nouvelle technologie pourront toujours travailler ensemble pour aider à localiser son emplacement sur la carte.

La seule mise en garde majeure ici est que le Galaxy SmartTag + ne fonctionne qu’avec les appareils Samsung. Vous ne pouvez pas suivre vos articles avec un SmartTag ou un SmartTag + si vous possédez un iPhone ou toute autre marque de téléphone ou de tablette Android. De plus, de nombreuses fonctionnalités du SmartTag + nécessitent des appareils Samsung dotés de la technologie UWB, vous êtes donc limité aux appareils plus récents tels que le Galaxy Note 20 Ultra, le Galaxy S21 +, le Galaxy S21 Ultra et le Galaxy Z Fold 2.

Samsung indique que le Galaxy SmartTag + sera disponible le 16 avril au prix de 39,99 $.

