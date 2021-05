Samsung a choisi un jour étrange pour essayer de motiver les gens à propos des téléphones pliables – .

Samsung est actuellement le plus important fournisseur de téléphones pliables au monde, car il n’y a pas encore beaucoup de concurrence. Huawei ne peut pas vendre ses téléphones pliables aussi largement que Samsung, et ils n’utilisent pas la version de la version Android souhaitée par la plupart des utilisateurs. Le pliable de Motorola était pratiquement mort à l’arrivée à la minute où le Galaxy Z Flip est arrivé. Et Xiaomi a dévoilé son premier appareil de type Galaxy Fold il y a seulement quelques semaines.

De plus en plus d’entreprises publieront des téléphones pliables dans les mois et les années à venir, et Samsung devrait lancer deux nouveaux appareils cet été. Le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 remplaceront le Note 21, avec plusieurs améliorations intéressantes par rapport à leurs prédécesseurs, y compris des correctifs clés qui devraient rendre les téléphones pliables encore plus excitants. Mais Samsung a choisi un moment particulier pour rappeler aux gens qu’il fabrique des téléphones pliables qui veulent acheter.

Le 18 mai 2021 apporte deux développements technologiques importants. Tout d’abord, Google a organisé son discours d’ouverture sur I / O 2021 – le premier en deux ans en raison de la pandémie. Google a présenté Android 12, ainsi que d’autres innovations logicielles de Wear à Maps. Les critiques des iMac 24 pouces ont également augmenté mardi, et elles sont aussi positives que les fans d’Apple auraient pu l’espérer. Le nouvel iMac présente un design passionnant et coloré et fonctionne sur le processeur Apple M1 lancé l’automne dernier.

Et pourtant, le 18 mai est le jour où Samsung a choisi de partager un article de blog sur ses téléphones pliables.

Samsung a taquiné ce facteur de forme pendant des années avant d’annoncer le périphérique Galaxy Fold de première génération à la fin de 2019. Le déploiement n’a pas été un succès immédiat, car Samsung a dû résoudre des problèmes de conception qui se sont avérés être un risque important pour l’écran pliable. intégrité. Depuis lors, la navigation s’est déroulée en douceur, car le Flip and Fold 2 a déployé d’autres correctifs pour éviter d’endommager accidentellement l’écran et a fourni quelques nouvelles fonctionnalités destinées à aider les utilisateurs à tirer parti de l’écran pliable.

Samsung ne fait aucune mention de la génération 2021 d’appareils pliables, mais affirme qu’il continue à «affiner l’expérience utilisateur pliable», car les utilisateurs recherchent des appareils qui peuvent s’adapter pour «s’adapter à notre vie à tout moment».

Samsung rappelle aux utilisateurs certaines des fonctionnalités de Fold et Flip, y compris l’expérience de type tablette sur le plus grand pliable ou l’utilisation du Flip pour le chat vidéo mains libres. Samsung affirme également que bon nombre des applications les plus populaires ont été conçues pour une expérience d’écran pliable qui permet aux utilisateurs de combiner diverses applications sur le même écran. Il n’y a vraiment aucune nouvelle information ici.

Samsung dit que les téléphones des propriétaires de Fold 2 aiment la taille de l’écran, et c’est la principale raison pour laquelle ils ont acheté le combiné, selon une enquête interne. Les utilisateurs de Flip adorent «le design élégant et à la mode de leur téléphone et le smartphone pleine taille qui se plie pour tenir dans la paume de leur main».

L’écran pliable en S de Samsung en action. Source de l’image: Samsung Display

Le Fold 2 a 96% de satisfaction des utilisateurs, selon Samsung, et 9 utilisateurs sur 10 disent qu’ils achèteraient à nouveau un téléphone pliable. Une enquête menée aux États-Unis le mois dernier a révélé à Samsung que la moitié des consommateurs américains souhaitaient acheter un téléphone pliable comme prochain appareil.

Samsung a également déclaré que le marché du pliable 2021 devrait tripler par rapport à l’année dernière. Cela doit être une bonne nouvelle pour Samsung, qui a vendu 75% des ventes de téléphones pliables l’an dernier. Mais Samsung ne divulgue aucun chiffre de vente.

Le billet de blog note également que Samsung souhaite rendre les pliables plus accessibles, citant le récent programme d’essai de 100 jours que Samsung a exécuté aux États-Unis. «Les utilisateurs qui ont expérimenté le Galaxy Z Flip ou le Galaxy Z Fold2 pendant cette période d’essai prolongée ont conservé leurs appareils à des tarifs encore plus élevés – car une fois que les gens ont mis la main sur un téléphone pliable, ils voient sa valeur dans leur vie quotidienne», déclare Samsung, sans divulguer des données.

Tout en développant ce battage médiatique autour de nouveaux pliables, Samsung ne taquine même aucune des technologies d’affichage pliables passionnantes que Samsung Display a dévoilées plus tôt cette semaine. Samsung a confirmé qu’il fonctionnait sur des téléphones pliables doubles (voir ci-dessus), des ordinateurs portables pliables et des téléphones à écran enroulable. La technologie de la caméra sous-écran a également été présentée à nouveau.

Mais plusieurs rapports ont déjà détaillé les conceptions, les spécifications et les fonctionnalités des Fold 3 et Flip 3. Même sans Samsung promouvant les téléphones pliables, les acheteurs devraient avoir quelques raisons d’être enthousiasmés par les appareils 2021. Le nouveau Fold and Flip devrait être encore plus durable que les modèles de l’année dernière, et le Flip pourrait être nettement moins cher qu’auparavant. La fragilité et les coûts restent les principaux problèmes que les fournisseurs de téléphones pliables doivent résoudre pour que les téléphones pliables deviennent courants.

