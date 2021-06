Samsung a construit un Chromebook Galaxy plus abordable

TL;DR

Samsung a discrètement présenté le Galaxy Chromebook Go d’entrée de gamme. L’ordinateur portable Chrome OS comprend des spécifications modestes, bien que vous puissiez l’équiper de LTE. Il n’y a aucune mention de disponibilité ou de prix à ce stade.

Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas justifier les dépenses pour le Galaxy Chromebook 2 de Samsung – il devrait bientôt y avoir une option plus abordable. Android Police rapporte que la société a discrètement publié les détails du Galaxy Chromebook Go, une machine Chrome OS d’entrée de gamme qui associe un style familier à un matériel moins coûteux.

Voir également: Le meilleur Chromebook Samsung pour vos besoins et votre budget

Le Galaxy Chromebook Go possède un écran 14 pouces légèrement plus grand par rapport à l’écran 13 pouces de son homologue haut de gamme, mais vous regardez autrement un portable modeste. Il faudra se contenter d’un LCD standard 768p au lieu de la dalle QLED 1080p, pour commencer. Il n’y a qu’une puce Celeron N4500 à l’intérieur (pas d’option Core i3) et la configuration de base est livrée avec 32 Go de stockage extensible par rapport aux 64 Go du Galaxy Chromebook 2. Des versions avec jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage sont disponibles.

Cela ne veut pas dire que vous serez sans aucun confort de créature. Le Chromebook Go sera livré avec le réseau Wi-Fi 6 et aura l’option LTE pour un accès Internet permanent. Il s’agit également d’un système relativement facile à transporter qui pèse un peu moins de 3,2 lb.

Samsung n’a pas mentionné de date de sortie ou de prix pour le Galaxy Chromebook Go au moment d’écrire ces lignes. Les spécifications officielles suggèrent qu’il est relativement proche, cependant, et il ne fait aucun doute que son prix sera inférieur à celui du Galaxy Chromebook 2 à 549 $. Considérez cela comme un successeur spirituel de la série Chromebook 4. Il s’agit d’un ordinateur portable sans fioritures qui associe les derniers éléments de conception de Samsung à des composants économiques, et pourrait parfaitement convenir à l’enseignement à distance, au travail à domicile ou à la navigation quotidienne sur le Web.