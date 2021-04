Samsung a créé une application qui transforme les iPhones en appareils Android, en quelque sorte

Dans une brève déclaration, la société sud-coréenne a déclaré que les clients pourront avoir une idée des téléphones Samsung sans changer de téléphone.

Dans l’état actuel des choses, un utilisateur mobile passe d’Android à iPhone. En revanche, le nombre d’utilisateurs passant de l’iPhone à Android est très faible. Le géant sud-coréen Samsung doit cependant surfer à contre-courant de la vague de majorité en lançant une application qui peut aider les utilisateurs d’iPhone à transformer leurs téléphones en smartphones Android Galaxy. La société a mis au point cette application pour aider les utilisateurs d’iPhone à se faire une idée de son téléphone Samsung Galaxy.

Dans une brève déclaration, la société sud-coréenne a déclaré que les clients pourront avoir une idée des téléphones Samsung sans changer de téléphone. La société a également déclaré que même si l’application ne serait pas en mesure de reproduire les fonctionnalités à cent pour cent du téléphone Samsung, il serait facile de se faire une idée de certaines fonctionnalités avec l’application.

L’application, qui a été nommée iTest, est une application Web qui simule l’expérience Android Samsung Galaxy sur un iPhone. Les utilisateurs devront atterrir sur le site iTest et devront ajouter l’icône sur leur iPhone. L’application permet aux utilisateurs de découvrir l’interface Android et de se sentir dans une mesure limitée. Fidèle à ses capacités, la société a été en mesure de reproduire des fonctionnalités importantes du téléphone Samsung Galaxy pour les utilisateurs d’iPhone. Les utilisateurs de l’application, en plus de pouvoir parcourir le magasin Samsung Galaxy, peuvent également faire l’expérience de l’application appareil photo Samsung Galaxy.

Les utilisateurs qui ont peur de télécharger l’application craignant de ne pas pouvoir revenir à leur interface iPhone d’origine ne devraient pas s’en soucier car la simple fermeture de l’application iTest les ramènera à leur interface iPhone.

