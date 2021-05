Samsung a dévoilé un minuscule chargeur GaN de 65 W que nous souhaitons qu’il soit livré avec ses prochains produits phares

Samsung vient de lancer ses nouveaux ordinateurs portables Galaxy Book Pro lors de son récent événement Galaxy Unpacked, avec un design, des spécifications et des fonctionnalités mobiles impressionnantes. Les deux offrent des conceptions minces, des écrans FHD AMOLED et des batteries assez grandes. Samsung revendique jusqu’à huit heures d’autonomie avec une charge de 30 minutes grâce à son nouveau chargeur rapide de 65 W, mais la vraie histoire pourrait être de savoir avec quoi le nouveau chargeur est fait.

Samsung a fait un bon marché sur son nouveau chargeur au nitrure de gallium (GaN) chez Unpacked. Si vous n’êtes pas familier, le nitrure de gallium est un composé chimique présent dans de nombreux appareils électroniques, mais qui n’a fait son chemin que récemment dans les chargeurs de smartphone. L’avantage de ceci est que les semi-conducteurs à base de GaN peuvent être rendus beaucoup plus petits que ceux à base de silicium tout en fournissant la même sortie. Cela signifie qu’un chargeur d’ordinateur portable peut fournir une grande quantité d’énergie à seulement la moitié de la taille physique et en utilisant moins de matériaux.

Il y a quelques années, notre Jerry Hildenbrand a écrit sur l’importance du nitrure de gallium pour la charge, et cela continue d’être vrai maintenant, comme Samsung l’a souligné lors de sa présentation, y compris comment son nouveau chargeur rapide peut gérer l’alimentation plus efficacement.

À l’instar d’Apple, Samsung n’a pas inclus d’adaptateurs de charge avec ses derniers produits phares Galaxy S21, une décision qui, selon lui, étendra progressivement ses autres smartphones dans le cadre des efforts de l’entreprise pour des pratiques plus durables. Cela signifie que quiconque achète les derniers produits phares Galaxy devra utiliser des chargeurs qu’ils avaient déjà traînés ou en acheter un nouveau.

Bien que cette décision puisse affecter le Galaxy Z Fold 3 et d’autres produits phares de 2021, Samsung a souligné lors de sa présentation que son nouveau chargeur pourrait être utilisé sur ses derniers appareils phares pour une recharge rapide. Bien sûr, ces derniers appareils ne prennent en charge que la charge rapide de 25 W, ce qui est certes plus lent que la plupart des meilleurs téléphones Android lancés cette année, y compris le OnePlus 9 Pro. Cela ne veut pas dire que Samsung ne suivra pas et n’augmentera pas les vitesses de charge de ses prochains produits phares, mais cela reste à voir. Pour l’instant, nous pouvons attribuer cela à un vœu pieux.

Si vous achetez l’un des nouveaux Galaxy Book Pros de Samsung, vous pourrez profiter du chargeur inclus. Pour tous ceux qui recherchent un bon chargeur, en particulier ceux qui possèdent un Samsung Galaxy S21 Ultra, nous avons déjà compilé une liste de certains des meilleurs chargeurs GaN disponibles aujourd’hui.

