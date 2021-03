Samsung a essayé (et échoué) de faire valoir que le Galaxy S7 n’est pas un téléphone

Samsung Afrique du Sud a soutenu en vain que le Galaxy S7 n’était pas un téléphone et que la société cherchait à reclasser le téléphone afin d’obtenir des remboursements d’impôts.

Les smartphones sont devenus incroyablement polyvalents, capables de naviguer sur le Web, d’exécuter une variété d’applications, de lire du multimédia et de capturer des photos et des vidéos. Ce sont encore fondamentalement des téléphones mobiles, mais Samsung Afrique du Sud a tenté en vain de prétendre le contraire.

Samsung a fait pression sans succès sur un tribunal sud-africain pour qu’il définisse le Galaxy S7 comme un appareil s’apparentant à un ordinateur portable ou un PC plutôt qu’à un smartphone, a rapporté le média local MoneyWeb.

L’argument sur la définition de l’appareil serait dû au fait que Samsung demandait le remboursement des droits de douane auprès du South African Revenue Service (Sars). L’Afrique du Sud classe les smartphones comme des produits de luxe soumis à des droits de douane accrus.

Arguments en faveur d’une contre-reclassification

Le fabricant coréen a fait appel à un spécialiste informatique qui a fait valoir que les appels vocaux n’étaient pas l’objectif principal des téléphones comme le Galaxy S7. Au lieu de cela, il a affirmé que les applications, la connectivité Internet, les médias sociaux, la musique et les jeux pourraient être la fonction principale.

Néanmoins, Sars a fait valoir que le Galaxy S7 était un téléphone pour diverses raisons. Il s’agit notamment d’être suffisamment petit pour être tenu dans la main, d’avoir un haut-parleur et un microphone disposés comme vous le verriez sur un téléphone, un emplacement SIM pour se connecter aux réseaux cellulaires pour les appels, un clavier logiciel et la possibilité de faire, recevoir et mettre fin aux appels. L’administration fiscale a également déclaré que vous pouviez toujours passer des appels via WhatsApp et Skype.

Sars a clairement fait ses devoirs ici, la juge Nomonde Mngqibisa-Thusi ayant rejeté le cas de Samsung avec dépens:

«L’affirmation de la requérante selon laquelle le produit n’est pas un téléphone pour réseaux cellulaires mais une machine assimilable à un ordinateur portable ou de bureau est fallacieuse, étant donné que la requérante a admis que son produit avait des fonctions de téléphonie. Le fait que le produit ait des fonctions que l’on retrouve dans les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau n’enlève rien à sa fonction principale d’être un téléphone pour les réseaux cellulaires. »

SamMobile a également noté à juste titre que le Galaxy S7 ne prend pas en charge la fonctionnalité Dex, ce qui vous offre une expérience semblable à celle d’un PC lorsqu’il est connecté à un grand écran. Ce n’est donc pas comme si Samsung aurait pu s’appuyer sur cette fonctionnalité pour affirmer que l’appareil ressemblait davantage à un ordinateur traditionnel. Là encore, cela aurait-il réellement fait une différence?