Samsung a peut-être annulé le Galaxy Z Flip 3 Lite

Il y a des rumeurs contradictoires sur le lancement d’un modèle Galaxy Z Flip 3 Lite. Celui-ci se positionnerait comme une version moins chère du Galaxy Z Flip 3.

Samsung devrait lancer les téléphones pliables Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 dans les semaines à venir, marquant les derniers appareils de la gamme pliable pionnière de la société. Mais il semble que le fabricant pensait à un pliable moins cher.

Le journal Korea Herald rapporte que Samsung devrait lancer un Galaxy Z Flip 3 Lite en plus des deux autres pliables susmentionnés le 11 août. avec un prix plus abordable.

Cependant, l’existence d’un Galaxy Z Flip 3 Lite a été remise en question par Ross Young, un initié de l’industrie de l’affichage. L’analyste d’affichage a affirmé la semaine dernière que le modèle Lite avait été annulé en raison de la pénurie actuelle de puces dans l’industrie.

Young affirme également que le prix du Z Flip 3 sera conforme au supposé modèle Lite (voir tweet ci-dessus). Nous prenons généralement les publications de l’analyste non liées à l’affichage avec une pincée de sel, mais nous avons déjà entendu des rumeurs sur un prix moins cher du Z Flip 3.

Ce ne serait pas non plus la première fois que nous entendions parler d’un modèle Galaxy Z Flip potentiellement moins cher aux côtés d’une variante standard. En décembre 2020, ET News a rapporté que Samsung travaillait sur deux téléphones Z Flip pour 2021 avec « des performances et des fonctionnalités différentes ». Il semble donc que le fabricant ait travaillé sur deux appareils Z Flip 3 à un moment donné, mais on ne sait pas si c’est toujours le cas.

Nous avons également entendu parler d’un appareil Galaxy Fold moins cher en 2020, avec UBI Research et le pronostiqueur Max Weinbach affirmant qu’un soi-disant Galaxy Z Fold Lite ou Z Fold FE était en route. Nous serions certainement ravis d’accueillir des pliables Samsung beaucoup moins chers, mais il semble que vous ne devriez pas retenir votre souffle pour un lancement en 2021.

Nous avons néanmoins interrogé Samsung sur l’apparent Galaxy Z Flip 3 Lite et mettrons à jour l’article si/quand la firme nous répondra. Quel est selon vous un prix raisonnable pour un pliable milieu de gamme ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessus.