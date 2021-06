Samsung a peut-être annulé l’un de ses meilleurs nouveaux téléphones Galaxy – .

Samsung devrait lancer trois appareils Galaxy de statut phare pour remplacer le Galaxy Note 21, qui n’arrivera pas cette année. Ce sont les pliables Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 et la version Galaxy S21 FE plus abordable. Quelques rapports récents indiquent que les deux nouveaux téléphones pliables seront dévoilés début août et arriveront dans les magasins d’ici la fin du mois. Les smartwatches Galaxy de nouvelle génération arriveraient à la mi-août, selon les mêmes sources. Le Galaxy S21 FE, un appareil qui a généralement été présenté dans diverses rumeurs de lancement de Fold 3 et Flip 3.

Séparément, des articles en provenance de Corée du Sud ont affirmé au cours du week-end que le téléphone « Fan Edition » plus abordable serait soit annulé, soit retardé, ce qui a suscité de nombreuses spéculations de la part des fuiteurs et des experts. Certains de ces rapports ont affirmé que le Galaxy S21 FE serait annulé en raison d’une pénurie de puces Snapdragon 888. D’autres ont dit qu’il s’agissait d’un problème de batterie qui aurait pu arrêter la production. Sans surprise, Samsung a déclaré dans des commentaires officiels qu’il n’avait pas décidé d’annuler ou non le téléphone.

Samsung a confirmé plus tôt cette année qu’il ne fabriquerait pas de Galaxy Note 21, le blâmant sur la pénurie actuelle de puces. Samsung n’a pas révélé à l’époque quels téléphones remplaceraient le Note 21, mais plusieurs rapports ont suivi indiquant que le Fold 3, le Flip 3 et le S21 FE remplaceraient le Note. Cette variété de nouveaux téléphones pourrait répondre aux besoins des acheteurs à la recherche d’un tout nouveau matériel Samsung offrant une expérience haut de gamme. Le Fold 3 serait le meilleur et le plus cher des trois, tandis que le S21 FE serait une version encore moins chère du S21 ordinaire.

Il n’y a qu’un seul produit phare de Samsung cette année : les Galaxy S21 Ultra.Fold3 et Flip3 également solides, mais pas appelés produits phares, les appareils photo sont trop faibles et il est difficile de contester le statut des téléphones portables ordinaires. mon ressentiment envers le meurtre de Samsung sur Note21 est devenu plus profond – Univers de glace (@UniverseIce) 14 juin 2021

Cependant, des trois téléphones que Samsung a prévus pour le second semestre, le S21 FE pourrait être le moins nécessaire. Les prix exorbitants du Galaxy S20 ont forcé Samsung l’année dernière à développer une alternative S20 FE plus abordable. Cette année, le Galaxy S21 était nettement moins cher que son prédécesseur au lancement. D’ici août, les téléphones S21 pourraient être encore plus abordables grâce à de nouvelles remises et promotions. C’est parce que les téléphones Galaxy ne conservent jamais leur valeur comme les iPhones. Ils bénéficient généralement de remises importantes dans les mois qui suivent leur sortie.

Les pliables sont une autre affaire. Samsung veut augmenter ses ventes cette année et maintenir sa domination sur le créneau. Les Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 devraient être plus durables et plus abordables que leurs prédécesseurs. En plus de cela, ils offriront du matériel haut de gamme et de nouvelles spécifications.

Samsung n’est pas prêt à annoncer l’événement de lancement Unpacked qui aurait lieu début août, mais la société a déclaré à Bloomberg qu’elle n’avait pas décidé d’arrêter la production de S21 FE.

Bien que nous ne puissions pas discuter des détails du produit inédit, rien n’a été déterminé concernant la prétendue suspension de la production.

Samsung a répondu à des rapports confus en provenance de Corée affirmant que la production du Galaxy S21 FE avait été suspendue à la suite de pénuries avec le processeur Snapdragon 888. Ce rapport a ensuite été supprimé. D’autres ont fait valoir que la batterie du Galaxy S21 FE est à blâmer pour le lancement retardé.

