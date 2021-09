Samsung a peut-être repris la production du S21 FE, mais cela suffira-t-il ?

in

La production en série du Samsung Galaxy S21 FE aurait repris. On pense que la société a peut-être résolu ses problèmes d’approvisionnement en chipsets.

Tous les signes indiquent que le Samsung Galaxy S21 FE est retardé en raison de la pénurie mondiale de puces, des rumeurs plus tôt cette année suggérant que la production du téléphone avait en fait été interrompue en conséquence.

Maintenant, le média coréen ET News a rapporté que Samsung avait récemment repris la production en série de l’appareil et a suggéré que la société avait peut-être résolu ses problèmes de chipset. Il a également signalé que le téléphone pourrait être lancé au quatrième trimestre 2021.

Une source de l’industrie a déclaré au point de vente que Samsung allait probablement sortir le Galaxy S21 FE par étapes, car la demande pour l’appareil était « substantielle ».

“Un plan pour les publier de manière séquentielle en les divisant en catégories telles que l’Amérique du Nord, l’Europe et d’autres régions est susceptible de se produire”, a déclaré la source.

La nouvelle survient quelques jours après que le pronostiqueur Max Jambor a affirmé que Samsung n’avait produit qu’environ 10 000 unités Galaxy S21 FE ce mois-ci. Le leaker a cependant déclaré que les choses pourraient changer (vraisemblablement pour le mieux) cette semaine ou la semaine prochaine.

Qu’est-ce que cela signifie pour les consommateurs?

On s’interroge sur les écarts entre les sorties sur les différents marchés si Samsung opte effectivement pour un lancement par étapes. Attendre quelques semaines n’est peut-être pas un gros problème, mais un délai plus long entre les versions ne serait pas une bonne nouvelle. Samsung et d’autres marques mobiles devraient lancer leurs smartphones de nouvelle génération en janvier 2022, il va donc de soi que certains consommateurs pourraient plutôt attendre ces appareils.

Un autre point de vente coréen a rapporté en juin que Samsung envisageait une sortie en Europe et aux États-Unis seulement en octobre, le S21 FE manquant la Corée et le Japon (et apparemment plusieurs autres marchés aussi). Cette approche a également du sens si l’entreprise n’est pas en mesure de produire suffisamment d’unités, même pour un calendrier de sortie échelonné.

Quoi qu’il en soit, il semble que nous devrons attendre l’événement de lancement réel pour obtenir plus d’informations sur la disponibilité du Galaxy S21 FE.