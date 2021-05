Samsung a peut-être résolu l’une des pires choses concernant les téléphones pliables – .

Lorsque Apple lance son iPhone pliable, nous nous attendons à ce qu’il offre la qualité de construction et la durabilité haut de gamme pour lesquelles les iPhones sont connus. Apple développera également des fonctionnalités uniques pour l’iPhone pliable, y compris des modifications iOS qui permettront aux utilisateurs de passer des modes d’utilisation iPhone à iPad. Et l’iPhone pliable se vendra probablement plus que tous les autres pliables du marché.

D’ici là, nous comptons sur Samsung pour donner le ton. L’entreprise a commencé à fabriquer des produits pliables bien avant que la technologie ne soit prête à supporter la production de masse. Avec le recul, même le Galaxy Fold de première génération était un pont trop loin pour Samsung, lancé bien plus tôt qu’il n’aurait dû. Samsung a dû faire face à quelques problèmes de conception flagrants qui ont eu un impact sur la durabilité du téléphone. Mais Samsung a résolu ces problèmes depuis lors, en proposant de meilleures technologies pour atténuer les problèmes de fragilité. Les pliables Fold 3 et Flip 3 que Samsung est sur le point de lancer devraient être encore plus durables qu’auparavant, Samsung ayant mis au point plusieurs technologies pour augmenter leur durabilité.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Un flux constant de rumeurs récentes sur Fold 3 et Flip 3 nous a dit que les téléphones offriraient plusieurs améliorations massives par rapport à leurs prédécesseurs. Le verre ultra fin (UTG) couvrant l’écran OLED devrait être plus résistant qu’auparavant, prenant enfin en charge l’utilisation du S Pen sur le Fold 3. Le Fold 2 et le Flip d’origine sont également livrés avec des écrans UTG plus résistants aux dommages que l’écran en plastique du Fold, mais le verre est très fin et le risque de dommage est présent.

Les pliables Samsung 2021 devraient également présenter des indices de protection contre les entrées qui certifieront une fonctionnalité dont nous avons désespérément besoin sur ce type d’appareil. La charnière du Fold d’origine a laissé les débris pénétrer dans le téléphone et a endommagé l’écran de l’intérieur. Samsung a proposé des protections pour le Flip et le Fold 2 qui minimiseraient la pénétration de poussière. C’est pourquoi la cote de résistance à l’eau et à la poussière du Fold 3 serait une excellente nouvelle.

Enfin, la documentation de la marque Samsung a montré que Samsung utilisera bientôt plusieurs termes marketing qui comprendront bientôt les mots «armure» et «bouclier». On s’attend à ce qu’ils décrivent le châssis du téléphone et les couches d’écran et envoient le message que les appareils dotés de cadres d’armure et de couches d’armure sont plus durables que les autres téléphones. Samsung voudra probablement couvrir ses pliables en «armure» également.

Les illustrations d’un brevet Samsung montrent des idées de conception de coque de téléphone pliable. Source de l’image: Samsung via LetsGoDigital

Cela nous amène à un autre problème de durabilité que Samsung cherche à résoudre: les étuis de protection. Les téléphones en verre nécessitent toujours des protecteurs d’écran et des étuis, quelle que soit leur robustesse. Le verre peut se briser lors d’un impact, et les téléphones pliables ne sont pas différents.

Créer des étuis avec des téléphones pliables est un défi en raison de cette conception pliable. Samsung cherche à fournir des étuis de téléphone qui se plient avec le téléphone, protégeant les deux moitiés et la charnière des chocs. C’est selon un brevet découvert par LetsGoDigital.

La documentation propose trois choix de conception pour un étui de protection qui fonctionnerait avec un clapet pliable comme le Flip 3. Ce n’est pas une confirmation que le prochain téléphone Flip sera livré avec l’une ou l’autre des versions des trois étuis, mais le brevet prouve que Samsung est très intéressé en assurant l’intégrité de ses téléphones pliables.

Les étuis de protection pliables ne sont pas particulièrement beaux, selon les conceptions vues ci-dessus. Mais le design n’est finalement pas important si les boîtiers peuvent protéger la vitre arrière des chocs.

Les mêmes conceptions vues ici pourraient être utilisées sur le Fold 3 et d’autres appareils pliables à l’avenir, en supposant que Samsung souhaite aller de l’avant avec de tels accessoires. Cependant, la conception Fold 3 comprend un écran externe qui permet le fonctionnement du téléphone lorsque l’écran principal est plié. La conception d’un étui de protection pour ce scénario d’utilisation sera encore plus difficile.

Samsung dévoilera le Fold 3 et le Flip 3 en juillet, selon de récents rapports. D’ici là, nous en saurons probablement plus sur les deux combinés, y compris la conception des accessoires pour eux.

Top Deal du jour Les acheteurs grouillent d’Amazon pour obtenir le robot aspirateur Roomba 675 alors qu’il ne coûte que 199 $! Prix ​​courant: 279,99 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 80,99 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.