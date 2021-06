Samsung a trouvé un nouveau moyen de rendre ses téléphones pliables plus abordables – .

in

Le plus grand défi de Samsung cette année est d’augmenter ses ventes de téléphones pliables pour contrer la disparition du Note. Malheureusement, il n’y aura pas de Galaxy Note 21 cet été, car Samsung a choisi de sauter un an, attribuant cette décision à la pénurie actuelle de puces. Selon des fuites récentes, Samsung lancera plutôt le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 en août.

Même ainsi, un Galaxy Z Fold 3 à 1 500 $ serait plus cher que la plupart de ses concurrents, ce qui en fait une demande difficile pour les acheteurs potentiels. Même les personnes intéressées par le nouveau facteur de forme pourraient trouver le prix plus difficile à avaler, malgré les offres promotionnelles que Samsung pourrait leur proposer. Mais maintenant, après avoir essayé plusieurs offres Galaxy Z Fold 2 plus tôt cette année, Samsung teste une nouvelle stratégie pour rendre ses téléphones pliables plus abordables.

Samsung a prolongé la période d’essai gratuite de ses pliables de 14 jours à 100 jours aux États-Unis. Cela a ensuite été suivi d’une promotion similaire au Royaume-Uni, où les acheteurs avaient 60 jours pour essayer un combiné pliable avant de l’acheter. Dans le même temps, Samsung a réduit les prix du Galaxy Fold 2 et du Galaxy Z Flip d’origine.

À deux mois du lancement prévu des Galaxy Z Fold 3 et Flip 3, Samsung a lancé un programme différent au Brésil. Le vendeur de smartphones coréen s’est associé à Porto Seguro sur un plan d’abonnement Tech Facil qui permet aux acheteurs d’utiliser le Fold 2 pendant un an en payant des frais mensuels. Ils peuvent décider de conserver le combiné, de le jeter après un an ou de passer au modèle suivant. C’est un peu similaire au programme de mise à niveau de l’iPhone d’Apple qui est déjà en place aux États-Unis.

Les clients brésiliens doivent payer 499 reals (98 $) par mois pour utiliser le Fold 2. Après un an, ils peuvent renouveler l’abonnement et passer au Fold 3 après avoir rendu le combiné d’origine. Ils peuvent également choisir de rendre le Fold 2 et de résilier leur abonnement. Une troisième option leur permet de conserver le Fold 2 en payant le solde restant.

Comme l’explique SamMobile, l’abonnement présente d’autres avantages qui en valent la peine. Porto Seguro offre une protection contre le vol et toutes sortes de dommages accidentels (physiques, électriques et liquides). C’est certainement le genre de protection supplémentaire que les acheteurs de téléphones pliables devraient rechercher pour réduire les risques de dommages accidentels. De plus, si l’appareil pliable devait être réparé, l’utilisateur recevrait un smartphone de remplacement temporaire.

Avec deux mois avant le lancement du Fold 3, obtenir le Fold 2 sur le plan d’abonnement Tech Facil n’est peut-être pas la meilleure idée. Les acheteurs feraient peut-être mieux d’attendre de voir si le Fold 3 sera inclus dans cette promotion. Après tout, le même abonnement est disponible pour les trois versions du Galaxy S21 que Samsung a lancées plus tôt cette année.

