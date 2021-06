Samsung a un problème de sécurité et c’est la faute de ses applications natives | La technologie

in

Les applications préinstallées de Samsung viennent de se révéler avoir un problème de sécurité qui pourrait compromettre les données des utilisateurs.

Un rapport d’une société de sécurité a découvert des failles de sécurité dans les terminaux Samsung. Cet écart serait causé par la fragilité des applications que la société sud-coréenne inclut dans ses terminaux. De plus, ce problème aurait pu permettre aux attaquants d’obtenir plus facilement des données.

L’enquête a été menée par la société OverSecured qui, Après deux semaines de test des appareils Samsung, il a déterminé qu’il y avait de graves problèmes de sécurité et qu’ils mettaient en danger l’intégrité des utilisateurs.. De plus, des failles de sécurité ont été trouvées dans un nombre considérable d’applications.

Dans le rapport exhaustif qu’ils ont présenté, ils détaillent en détail les tests qu’ils ont effectués sur les différentes applications, mais sans révéler le processus qu’ils ont suivi afin que personne ne puisse utiliser ces informations à son profit. En outre, la société a contacté Samsung pour corriger toutes ces erreurs.

La liste des applications présentant des problèmes de sécurité comprend sept applications : Knox Core, Managed Provisioning, Secure Folder, SecSettings, Samsung DeX System UI, TelephonyUI et PhotoTable. Toutes ces applications sont préinstallées sur les terminaux Samsung et les désinstaller par des moyens traditionnels n’est pas une option viable. Des autorisations superutilisateur ou root sont généralement requises, mais cela annule la garantie.

En outre, Il est curieux de voir comment l’application Secure Folder, qui est destinée à être un bastion dans lequel stocker des informations importantes, est également impliquée dans ce problème.. La réponse de Samsung à ces problèmes de sécurité a été de les corriger immédiatement, bien que le problème persiste, car trois éléments peu sécurisés sont encore en cours de traitement.

Il n’y a pas beaucoup de données sur ces trois problèmes de sécurité en dehors du chiffre, car la société OverSecured n’a pas voulu donner trop de données pour ne pas encourager les cybercriminels potentiels. Si vous êtes utilisateur d’un terminal Samsung, la seule chose que vous pouvez faire est de maintenir les applications et le système à jour.