Samsung a vraiment laissé tomber la balle avec son programme Upcycling

Les entreprises se concentrent rarement sur des programmes et des produits qui ne leur garantissent pas de revenus. Il semble que ce fait des affaires soit ce qui a «ruiné» le programme Upcycling de Samsung, du moins selon le site Web de réparation de bricolage iFixit.

Alors que le programme a commencé avec promesse et avait de grandes conceptions futures, Samsung a finalement mis en conserve un programme élargi en raison de l’absence d’un plan de revenus clair.

Avec iFixit clairement perturbé par le changement d’avis de Samsung, nous voulions jauger votre opinion sur le fiasco. Samsung a-t-il laissé tomber la balle avec son programme Upcycling? Voici comment vous avez sondé.

Pensez-vous que Samsung a laissé tomber la balle avec son programme Galaxy Upcycling?

Résultats

Selon un sondage sur notre site Web, près de 90% des lecteurs pensent que Samsung a pataugé son programme d’Upcycling. Environ 10,4% des lecteurs ne trouvent aucun problème dans la gestion du programme par la société coréenne.

S’il était mis en œuvre correctement, le programme Upcycling aurait permis des chargeurs de démarrage déverrouillés, ouvrant la possibilité de ROM personnalisées plus adaptées à des cas d’utilisation spécifiques. Essentiellement, cela aurait été un effort plus sérieux que la solution actuelle basée sur les applications de Samsung. Naturellement, certains lecteurs trouvent que les efforts de Samsung font défaut.

Néanmoins, le fait que Samsung ne mette pas son poids derrière le programme n’empêche pas les utilisateurs de réutiliser les téléphones. Les lecteurs AA conservent les vieux téléphones comme sauvegardes, les vendent ou les remettent à leurs proches. Cependant, environ un lecteur sur deux décharge son appareil plutôt que de le garder.

Voici ce que vous nous avez dit

Kobus Swart: C’est pourquoi j’envisage d’acheter Apple après avoir été avec Samsung depuis 2012. meh…: Ce sont des entreprises qui ne se soucient que du profit, il n’est donc pas surprenant qu’Apple et Samsung ne se soucient pas du support après-vente à moins qu’il ne soit payé et donc une obligation contractuelle, à travers la garantie prolongée et les programmes de soins.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez des idées supplémentaires sur le programme Upcycling de Samsung ou les résultats du sondage, assurez-vous de les déposer ci-dessous.