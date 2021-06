Samsung actualise la gamme de téléviseurs QLED 4K haut de gamme «The Frame» avec des cadres personnalisables et plus encore : fonctionnalités, prix et tout ce qu’il faut savoir

Le nouveau Samsung Frame TV 2021 sera disponible sur Amazon, Flipkart et la boutique en ligne officielle de Samsung

Samsung étend sa gamme de téléviseurs intelligents avec son dernier lancement, l’édition The Frame TV 2021, disponible en quatre tailles d’écran 43 pouces, 50 pouces, 55 pouces et 65 pouces. La société affirme que sa dernière version est un téléviseur lorsqu’il est allumé et Art lorsqu’il est éteint avec ses options de lunette personnalisables, ce qui en fait une affaire plus personnalisée pour les utilisateurs.

Prix ​​et disponibilité du téléviseur Samsung The Frame

Le Frame TV 2021 sera disponible sur Flipkart, Amazon et la boutique en ligne de Samsung. Le prix de départ de The Frame TV est de Rs 61 990.

Une lunette complémentaire d’une valeur de 9 990 Rs sera offerte à ses premiers clients en tant qu’offre de lancement entre le 12 juin et le 21 juin. Les titulaires de cartes de crédit et de débit HDFC Bank peuvent également bénéficier d’une remise en argent jusqu’à 3 000 Rs. L’offre est valable également sur la préséance d’EMI sans frais.

Le téléviseur intelligent est également livré avec une garantie complète d’un an et une garantie supplémentaire d’un an sur les panneaux de The Frame.

Fonctionnalités du téléviseur Samsung The Frame

La dernière version permet aux clients de personnaliser leur panneau avec des cadres magnétiques faciles à remplacer, disponibles en deux couleurs différentes. Le téléviseur, lorsqu’il n’est pas utilisé, devient un cadre photo qui affiche des œuvres d’art et des photos comme ils le seraient sur du papier, une toile ou un film ornant le mur sur lequel il est monté.

Les œuvres d’art que le cadre montrera proviennent des collections d’institutions de renommée mondiale et les utilisateurs peuvent s’y abonner pour Rs 299 par mois ou sélectionner une œuvre d’art individuelle pour Rs 1199. Avec The Frame TV, on peut également télécharger ou afficher ses propres illustrations de photographies via un smartphone ou l’application SmartThing ou une clé USB. Il est compatible pour se connecter à plusieurs appareils intelligents et peut être utilisé avec une télécommande pour téléviseur et cadre. Ses fonctionnalités AirPlay 2 permettent aux consommateurs de diffuser et de partager du contenu à partir d’appareils Apple vers le Frame sans effort.

Le cadre est alimenté par le processeur Quantum 4K de Samsung, dispose d’une télécommande à chargement automatique qui, grâce à sa technologie de cellule solaire, est chargée par les lumières intérieures.

Le téléviseur peut lui-même apprendre, améliorer et s’adapter à l’expérience de visionnage grâce à sa technologie d’IA. Ses capteurs de mouvement détectent la présence d’individus devant le téléviseur et transforment ainsi l’écran du téléviseur en œuvre d’art. Quand il n’y a personne, il s’éteint pour économiser de l’énergie. Son capteur de luminosité, quant à lui, équilibre la luminosité de l’écran et la tonalité des couleurs en détectant la lumière ambiante.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.