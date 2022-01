Samsung ajoute Stadia et GeForce Now à sa gamme de téléviseurs 2022

Samsung a dévoilé aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité pour ses modèles de téléviseurs intelligents 2022 au Consumer Electronics Show, appelée Samsung Gaming Hub. Cette nouvelle interface offrira un accès à des services de jeux en streaming dans le cloud tels que Google Stadia, GeForce Now de Nvidia et Utomik avec « plus à venir ».

Le Samsung Gaming Hub permettra aux joueurs de lancer des jeux à partir de ces services directement à partir d’un seul écran et de pouvoir « explorer, rechercher et acheter de nouveaux jeux » depuis le hub. L’interface inclura également l’accès à YouTube et aux consoles connectées HDMI branchées sur le téléviseur.

Selon un communiqué de presse, les utilisateurs pourront coupler un contrôleur avec le Samsung Gaming Hub lui-même pour l’utiliser entre les services cloud et les consoles de jeux. La société a déclaré dans une déclaration à The Verge que les contrôleurs PlayStation et Xbox prendront en charge la commutation transparente au lancement.

Le Samsung Gaming Hub fera partie du Smart Hub global 2022, qui comprend également les catégories Media et Lifestyle. L’interface de jeu sera lancée pour certains téléviseurs intelligents 2022 plus tard cette année.

Google a continué à étendre Stadia et ses meilleurs jeux à plus de matériel tout au long de 2021 en ajoutant continuellement des appareils et des téléviseurs qui exécutent Android TV. Il a également lancé une application dédiée aux récents téléviseurs intelligents LG prenant en charge webOS 5.0 et versions ultérieures vers la fin de l’année.

