Samsung annonce Exynos W920, le chipset qui alimentera très probablement la prochaine Galaxy Watch 4

Samsung : Le géant de la technologie Samsung a annoncé le processeur qui alimenterait la prochaine Galaxy Watch 4. La révélation est intervenue à peine un jour avant que le géant de la technologie sud-coréen ne dévoile sa dernière gamme de matériel. Le chipset destiné à alimenter la prochaine smartwatch de Samsung s’appelle Exynos W920, et il prendrait en charge la nouvelle plate-forme de smartwatch unifiée que Samsung et Google ont développée ensemble.

Jeu de puces Samsung Exynos W920 : caractéristiques et spécifications

Le chipset Exynos W920 a été équipé de deux cœurs Arm Cortex A55 et d’un GPU Arm Mali G68. Le géant de la technologie a affirmé que le chipset permettrait aux utilisateurs d’obtenir une amélioration de 20% des performances du processeur, tandis que les graphiques seraient 10 fois meilleurs que ceux du prédécesseur. De plus, le chipset pourra également lancer des applications plus rapidement et offrira une interface utilisateur graphique (GUI) 3D plus interactive sur l’écran qHD de la smartwatch.

Samsung a en outre déclaré que, puisque le processeur est de petite taille, il y a de la place dans la montre intelligente pour mettre une grosse batterie, tout en offrant aux utilisateurs un design élégant.

De plus, pour offrir une fonction Always-on-Display (AOD) dans les wearables, le chipset, a déclaré Samsung, est équipé d’un processeur dédié pour l’affichage à faible consommation – Cortex M55. La société a déclaré que cela aiderait à réduire la consommation d’énergie de l’écran lorsque le portable est en mode AOD par rapport au modèle Exynos précédent.

Le chipset dispose également d’un modem 4G LTE Cat.4 pour la connectivité, ainsi que d’un système mondial de navigation par satellite (GNSS) L1 pour permettre aux utilisateurs de suivre la distance, la vitesse et l’altitude lors d’activités de plein air.

Samsung Galaxy Watch 4: À quoi s’attendre chez Galaxy Unpacked

Lors du Galaxy Unexpected 2021 le 11 août, il est prévu que Samsung puisse lancer deux modèles de la gamme Galaxy Watch 4 – Samsung Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic. Il est confirmé que les montres fonctionneraient sur Wear OS 3 et seraient équipées d’une couche Gorilla Glass DX sur l’écran.

