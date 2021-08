Samsung annonce la date de sortie, le prix et les spécifications du Galaxy Z Fold 3

Les fans fidèles de Samsung qui suivent tous les développements mobiles savaient à quoi s’attendre du grand événement Samsung Unpacked de mercredi. Au lieu du Galaxy Note 21, nous avons eu cette année deux téléphones pliables, le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3. Les deux sont apparus dans de nombreuses fuites bien avant l’événement Unpacked d’aujourd’hui, et nous savons tout sur eux depuis un alors que maintenant. Les fuites ne rendent pas le Fold 3 et le Flip 3 moins excitants. C’est tout le contraire. Et Samsung vient de confirmer toutes les grandes rumeurs sur les téléphones. Le Fold 3 et le Flip 3 sont plus durables que n’importe quel combiné pliable précédent. Ils disposent d’un excellent matériel. Et ils seront plus abordables que les modèles précédents. Voici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau téléphone, y compris la date de sortie et le prix du Galaxy Z Fold 3 de Samsung.

Conception et qualité de fabrication du Galaxy Z Fold 3

Le Fold 3 ressemble beaucoup au Fold original et au modèle de deuxième génération lancé l’année dernière. Il y a un écran pliable principal à l’intérieur qui mesure 7,6 pouces et prend en charge 120 Hz. Mais il n’y a pas de trou de caméra à travers l’écran pliable. La caméra est cachée sous l’écran cette fois, ce qui est génial. À l’extérieur, nous avons un écran externe plus petit de 6,2 pouces avec une caméra selfie perforée.

Le Galaxy Fold 3 est censé être plus résistant que ses prédécesseurs. Le téléphone a une résistance à l’eau IPX8, ce qui signifie que les déversements accidentels ne laisseront pas l’eau pénétrer dans le combiné. Samsung a également conçu un cadre en aluminium « Armor » qui devrait augmenter la protection des charnières. La nouvelle structure en aluminium devrait être 10 % plus durable qu’avant.

Le Gorilla Glass Victus le plus durable de Corning protège l’écran externe et le panneau arrière. L’écran pliable est doté d’un couvercle en verre ultra mince (UTG) de deuxième génération qui est 80 % plus durable que l’an dernier. C’est ce qui rend possible la prise en charge du S Pen sur le combiné.

Le Galaxy Z Fold 3 est doté d’un indice de résistance à l’eau IPX8. Source de l’image : Samsung

Spécifications haut de gamme du Galaxy Z Fold 3

L’écran Infinity de 7,6 pouces est doté d’une caméra sous l’écran qui masque presque parfaitement la caméra selfie. La zone d’affichage recouvrant la caméra peut être visible dans certaines applications, mais c’est un compromis facile à accepter. Samsung vise une expérience tout écran et un excellent appareil photo.

Cette caméra selfie est un jeu de tir de 4 mégapixels. Il y a une caméra selfie secondaire de 10 mégapixels sur l’écran avant. Au dos, nous avons un appareil photo à triple objectif doté de trois objectifs de 12 mégapixels : téléobjectif, grand-angle et ultra-grand-angle.

Voici la liste complète des spécifications du Galaxy Z Fold 3:

Écran OLED Infinity Flex pliable de 7,6 pouces avec une résolution de 2208 x 1768 et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz Triple caméra de stockage UFS 3.1 : 12 mégapixels (caméra principale, f/1.8, 83°, 1,8 m, OIS, Dual Pixel AF), 12 mégapixels (caméra ultra grand-angle, f/2.2, 123°, 1,12 m , FF), 12 mégapixels (téléobjectif, f/2.4, 45°, 1,0 m, OIS) caméra selfie principale : 4 mégapixels (sous l’écran, f/1.8, 80°, 2,0 m) caméra selfie secondaire : 10- Capteur d’empreintes digitales mégapixel (couvercle, f/2,2, 80°, 1,22 m) dans le bouton latéral 2 emplacements nano-SIM et prise en charge eSIM 4G/5G Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6E Connectivité USB Type C Batterie 4 400 mAh avec charge rapide 25 W 10 W sans fil charge et recharge sans fil inversée taille : 158,2 x 128,1 x 6,4 mm (ouvert), 158,2 x 67,1 x 16 mm (fermé) poids : 271 grammes Android 11 avec One 3.1 sur le dessus couleurs : Phantom Black, Phantom Green, Ph antom Argent

Caméra sous-écran Galaxy Z Fold 3 visible dans les applications. Source de l’image : Samsung

Date de sortie et prix du Galaxy Z Fold 3

Samsung a ouvert les inscriptions pour le Galaxy Z Fold 3 il y a quelques semaines avant de lancer les précommandes. Ceux qui se sont inscrits n’auront pas à finaliser l’achat s’ils ne le souhaitent pas. Mais ils pourront obtenir quelques avantages lors des précommandes, notamment une couverture Care+ gratuite et jusqu’à 100 $ de crédit d’échange supplémentaire. En parlant d’échanges, Samsung permettra aux utilisateurs d’échanger non pas un mais deux appareils usagés contre un nouveau Fold 3. C’est un téléphone cher, ce qui contribuera certainement à le rendre plus accessible.

Le prix du Galaxy Z Fold 3 est de 1 799 $. C’est légèrement moins cher que les modèles précédents mais toujours plus cher que les combinés haut de gamme traditionnels. Les précommandes commencent aujourd’hui, le 11 août, et les téléphones seront expédiés aux acheteurs à partir du 27 août.

