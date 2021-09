Samsung annonce le plus grand capteur photographique jamais conçu pour un téléphone | La technologie

in

S’il y a un an nous atteignions le chiffre brutal de 108 Mpx, maintenant Samsung veut doubler cette marque avec la nouvelle bête photographique qu’il crée pour son prochain produit phare de 2022.

Le secteur technologique vit en s’améliorant jour après jour. Lorsqu’un jalon est atteint, la chose normale est qu’il a déjà une date d’expiration. Espérons que les records durent un an. Parfois seulement des semaines.

Ainsi, lorsque Samsung a annoncé son capteur 108MP il y a quelques années, les experts ont pris la tête. A cause du chiffre atteint et, aussi, parce qu’elle supposait que le plafond avait atteint trois chiffres.

Et c’est vrai que le record se poursuivra dans les trois chiffres, il reste encore un long chemin à parcourir pour voir les quatre si jamais on y arrive, le fait est que les gens de Samsung vont doubler cette sauvagerie mégapixel. On parle de 200 Mpx.

L’ISOCELL HP1 est le capteur de caméra pour smartphone la plus haute résolution jamais conçu, il possède des pixels de 0,64μm et vous pouvez en grouper 16 à la fois, ce qui équivaut à un capteur de 12,5 mégapixels avec des pixels de 2,56μm.

Samsung appelle le technologie de regroupement de pixels telle que ChameleonCell, en raison de la capacité des caméléons à se cacher ou à se fondre dans l’environnement.

Le réglage quatre par quatre de 12,5 mégapixels est destiné à être utilisé dans des conditions de faible luminosité, mais il peut également capturer des photos avec une pleine résolution de 200 mégapixels, ou utilisez une technique de binning deux par deux pour obtenir des images de 50 mégapixels.

Ce dernier mode permettra au HP1 de capturer de la vidéo en 8K. Et Samsung dit qu’il est capable d’enregistrer en 8K sans recadrage, bien que le 8K standard (7 680 x 4 320) soit inférieur à 50 mégapixels.

Avec cette bête de 200 Mpx, Samsung a annoncé un nouveau capteur appelé ISOCELL GN5, un capteur de 50 mégapixels avec des pixels 1,0μm, qui, selon Samsung, est le premier capteur de pixels de 1,0μm à intégrer sa technologie Dual Pixel Pro.

Samsung n’a pas précisé quand il entrera en production pour la fabrication de futurs smartphones (bien qu’il soit prévu qu’il arrive dans son prochain Galaxy S22), mais les fabricants de téléphones peuvent demander des échantillons pour commencer à jouer avec eux.