Samsung annonce l’événement Galaxy Unpacked d’août, vous pouvez réserver ‘The Next Galaxy’ dès maintenant

C’est officiel : le prochain Galaxy Unpacked commence le mercredi 11 août à 10 h HE / 7 h HP. Un graphique fourni par Samsung annonçant le lancement peut être vu ci-dessus, et tandis que Samsung est silencieux sur ce qui va être annoncé, des fuites ont apparemment déjà gâché les annonces du salon. Si ces fuites sont correctes (et nous supposons qu’elles sont basées sur l’infographie), le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 feront leur apparition aux côtés d’un Galaxy S21 FE, Galaxy Watch 4 Classic, Galaxy Watch Active 4 et les Galaxy Buds 2.

Pour célébrer l’annonce, Samsung ouvre même des réservations pour “The Next Galaxy” dès maintenant. Si vous êtes intéressé par des annonces potentielles, rendez-vous sur la page de réservation de Samsung et déposez votre nom et votre adresse e-mail dans le formulaire. Ce faisant, vous pourrez recevoir 200 $ de crédit d’échange supplémentaire lors de l’échange de votre téléphone actuel contre l’un des nouveaux, ainsi que la possibilité d’acheter 12 mois de Samsung Care+ à un taux réduit et un ” bonus spécial de précommande”, bien que Samsung ne précise pas quel sera le bonus.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Samsung organisera un autre événement virtuel Unpacked cette année, ce qui en fera le deuxième été de voir les plus gros appareils de Samsung annoncés sur une scène virtuelle. Comme l’infographie ci-dessus le suggère si subtilement, nous devrions avoir un bon aperçu du Galaxy Z Fold 3 – c’est le plus grand rectangle avec une charnière alignée verticalement – tandis que le Galaxy Z Flip 3 à clapet viendra dans un ensemble élégant de nouveaux bicolores couleurs. Nous nous attendons également à ce que ces téléphones soient moins chers que leurs prédécesseurs, ce qui est toujours une bonne idée pour une nouvelle version.

Il ne fait aucun doute que ces deux téléphones figureront immédiatement sur la liste des meilleurs téléphones Android lors de leur lancement dans un avenir proche. Pour l’instant, enregistrez votre intérêt sur le site de Samsung et restez ouvert ici le 11 août pour notre couverture Samsung Unpacked !

