Samsung annonce l’événement Galaxy Unpacked du 11 août, des allusions au lancement du Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3: voici tous les détails

Événement Samsung Galaxy Unpacked 2021 : C’est officiel! L’événement Samsung Unpacked pour le dévoilement de la nouvelle gamme Galaxy devrait avoir lieu le 11 août. Au cours de l’événement, les nouveaux Galaxy Flip et Galaxy Fold devraient être annoncés, selon le teaser de 12 secondes que Samsung a partagé lors de l’annonce. La date de l’évènement. Selon les rumeurs, les nouveaux téléphones qui seraient annoncés sont le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3, et ils ont déjà fait l’objet de nombreuses fuites. L’événement devrait également voir l’annonce des nouvelles montres Galaxy, les premières à utiliser la plate-forme Samsung-Google Wear que Google avait annoncée lors de son événement I/O plus tôt cette année.

Samsung Galaxy Unpacked : quand et où regarder

L’événement aurait lieu à 10 h HE, donc en Inde, les utilisateurs pourraient assister à l’événement à 19 h 30 le 11 août.

En raison de la pandémie, l’événement se tiendrait virtuellement, un peu comme tous les événements organisés depuis mars de l’année dernière. À partir de maintenant, nous savons que l’événement sera diffusé en direct sur le site Web de Samsung. Cependant, plus de détails sur le livestream seront partagés par la société à mesure que nous nous rapprochons de la date, a-t-elle promis.

Avant l’événement, Samsung permet aux gens de réserver le téléphone qui n’a pas encore été annoncé, sur son site Web, en offrant des incitations telles que «les valeurs d’échange instantanées en ligne les plus élevées» et un Samsung Care+ de 12 mois à prix réduit.

Samsung Galaxy Unpacked 2021 : à quoi s’attendre

Les images des téléphones attendus avaient été divulguées par Evan Blass. Si les images sont réelles, le nouveau Galaxy Z Fold 3 ressemblerait beaucoup à la version actuelle du téléphone sur le marché, la plus grande mise à niveau semblant être la compatibilité avec le stylet S Pen de Samsung.

D’un autre côté, le Galaxy Z Flip 3 devrait avoir une grosse mise à jour à l’extérieur. Il semble que le géant de la technologie remplacerait le tout petit écran du modèle actuel par un écran légèrement plus grand, qui serait encore assez petit.

Alors que Samsung a tenté de rendre ces écrans durables dans le passé en passant au verre ultra mince sous une feuille de plastique, les écrans sont toujours très fragiles et, par conséquent, l’entreprise devrait travailler davantage pour les rendre plus durables.

En ce qui concerne la smartwatch, il est prévu que la Samsung Galaxy Watch 4, équipée d’une lunette tournante, et la Samsung Galaxy Watch Active 4 sans lunette tournante soient annoncées dans plusieurs options de couleurs.

Nous ne savons pas si Samsung a autre chose dans sa manche pour l’événement, disons peut-être de nouveaux écouteurs, mais nous devrons attendre et le découvrir.

