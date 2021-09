Samsung annonce que les nouvelles fonctionnalités Z Fold 3 et Z Flip 3 arrivent sur les anciens pliables

Les nouvelles de Samsung Mobile aujourd’hui devraient surprendre et ravir les premiers utilisateurs intrépides qui ont déboursé leur argent durement gagné pour l’un des premiers appareils pliables de la société. Samsung dit qu’il apporte maintenant certaines des nouvelles fonctionnalités intéressantes de son One UI 3.1.1, qui a fait ses débuts sur les nouveaux Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, à ces anciens téléphones à partir d’aujourd’hui.

Ces fonctionnalités incluent la possibilité de faire glisser et de diviser l’écran, de modifier le rapport hauteur/largeur de n’importe quelle application, d’ajuster la vue divisée de l’application et de refléter votre écran de couverture sur votre écran intérieur. En outre, les utilisateurs pourront également mieux gérer plusieurs fenêtres et changer de fenêtre, faire pivoter leurs applications et épingler des applications dans la barre des tâches. Bien sûr, certaines de ces fonctionnalités sont limitées à la plus grande série Fold basée sur l’espace d’écran disponible avec ces appareils, mais le principal point à retenir est que si la fonctionnalité est disponible sur les téléphones les plus récents, elle viendra à ses prédécesseurs respectifs. bientôt.

Dans combien de temps ? Eh bien, la mise à jour One UI 3.1.1 devrait commencer à être déployée sur les appareils Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G et Galaxy Z Flip à partir d’aujourd’hui, le 31 août, le Galaxy Fold d’origine commençant à recevoir la mise à jour dans les prochains jours. semaines.

Si vous n’avez pas encore adhéré à l’idée de vous procurer l’un des meilleurs téléphones pliables, vous pouvez toujours obtenir de bonnes affaires sur la génération précédente de téléphones pliables. Bien sûr, si vous voulez le dernier et le meilleur, comme le Z Fold 3 ou le Z Flip 3, alors n’oubliez pas de consulter notre tour d’horizon des meilleures offres de téléphones pliables.

