Samsung annonce un Chromebook Galaxy moins cher, mais vous ne pouvez pas encore l’acheter

Samsung a discrètement répertorié un nouveau modèle de Chromebook d’entrée de gamme sur son site Web, baptisé Galaxy Chromebook Go. Bien que la société n’ait pas publié de communiqué de presse officiel, le site Web de Samsung Mobile Press comprend plusieurs images et la fiche technique complète de l’appareil. La page a été repérée pour la première fois par Android Police.

Contrairement aux meilleurs Chromebooks de Samsung, le Galaxy Chromebook Go n’est pas livré avec un panneau OLED ou QLED. Au lieu de cela, vous obtenez un écran LCD de 14 pouces avec une résolution de 1366 x 768. Il est alimenté par le processeur Jasper Lake Celeron N4500 d’Intel, couplé à la carte graphique Intel UHD et jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4X.

Le reste des spécifications du Galaxy Chromebook Go n’est pas excitant non plus. Le Chromebook contient une batterie de 42,3 Wh, deux haut-parleurs stéréo de 1,5 W, une webcam HD 720p, la prise en charge du Wi-Fi 6 et jusqu’à 128 Go de stockage eMMC.

Le Galaxy Chromebook Go est le premier ordinateur portable “Go” de Samsung fonctionnant sous Chrome OS. Samsung a lancé deux nouveaux ordinateurs portables Windows on Arm “Go” plus tôt ce mois-ci : Galaxy Book Go et Galaxy Book Go 5G. Alors que le Galaxy Book Go est doté de la plate-forme Snapdragon 7c Gen 2 de Qualcomm, le Galaxy Book Go 5G est alimenté par le plus puissant Snapdragon 8cx Gen 2.

Samsung n’a pas encore répertorié le Galaxy Chromebook Go sur sa boutique en ligne, nous devrons donc attendre un peu plus longtemps pour obtenir des informations sur les prix et la disponibilité. Selon ses spécifications, cependant, le Galaxy Chromebook Go coûtera probablement moins de 300 $.

Si vous attendiez d’avoir un nouveau Chromebook et que le Galaxy Chromebook Go ne vous impressionne pas, ne manquez pas les meilleures offres Chromebook qui sont maintenant en ligne pour Prime Day.

