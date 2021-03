Samsung annonce un module de mémoire DDR5 DRAM, vante plus du double des performances de la DDR4

La nouvelle technologie a également été revendiquée pour aider le module à limiter ses fuites et à atteindre de meilleures performances.

Le géant sud-coréen de l’électronique Samsung a élargi son portefeuille de mémoires DRAM en intégrant une nouvelle DDR5 de 512 Go. La nouvelle DDR5 de 512 Go est censée être basée sur la technologie high-k metal gate (HKMG). La décision prise par l’entreprise s’inscrit dans le sillage de l’énorme demande pour les systèmes de charge de travail à haut débit, l’émergence de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique. La société tout en annonçant sa décision a déclaré que la nouvelle DDR5 sera en mesure de fournir plus du double des performances données par les modules DDR4 existants.

La société a en outre déclaré que le module DDR5 a été conçu de manière à pouvoir fournir un taux de transfert de données allant jusqu’à 7200 mégabits par seconde (Mbps). Le recours à la technologie HKMG (High-K Metal Gate) au lieu de la technologie conventionnelle d’oxynitrure de silicium rendra le module plus efficace, réduisant ainsi sa consommation d’énergie jusqu’à 13%.

La nouvelle technologie a également été revendiquée pour aider le module à limiter ses fuites et à atteindre de meilleures performances. La décision prise par la société vise à courtiser les centres de données et les clients haut de gamme qui souhaitent des solutions de mémoire haute vitesse pour le traitement de l’intelligence artificielle (IA), de l’apprentissage automatique (ML), de la robotique et d’autres technologies émergentes.

Selon divers rapports médiatiques, le module DDR5 DRAM est soumis à un processus de test rigoureux dans les laboratoires de l’entreprise et il devrait atteindre les clients et les sociétés de données pas avant le début de l’année 2021. La société est censée avoir contacté Intel. concernant son nouveau module DRAM DDR5 avec Intel montrant un vif intérêt pour le développement et le lancement du produit.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.