Samsung annonce un nouveau processeur 5 nm pour les wearables

Le géant sud-coréen de l’électronique Samsung Electronics a annoncé son nouveau processeur portable, l’Exynos W920, qui intègre un modem LTE et est le premier du secteur à être construit avec un processus ultra-violet extrême (EUV) avancé de 5 nanomètres (nm).

On dit qu’il offre des performances puissantes et efficaces que les appareils portables de nouvelle génération exigent.

Samsung l’utilisera dans sa prochaine montre intelligente Galaxy Watch 4 qui arborera une nouvelle plate-forme portable unifiée que la société a construite avec Google.

Donnera aux futurs appareils portables une expérience utilisateur plus réactive

Le nouveau processeur possède deux cœurs ARM Cortex-A55 et une unité de traitement graphique ARM Mali-G68 qui améliore les performances du processeur d’environ 20 %.

Avec des cœurs mis à niveau et des performances améliorées, l’Exynos W920 peut permettre des lancements d’applications plus rapides et une interface utilisateur graphique 3D plus interactive et accrocheuse sur l’écran qHD (960 × 540) d’un appareil, a déclaré Samsung.

L’Exynos W920 est également doté d’un processeur d’affichage à faible consommation, le Cortex-M55, qui réduit la consommation d’énergie en mode d’affichage permanent pour les appareils portables, est intégré à un modem 4G LTE Cat.4 et prend en charge un système global de navigation par satellite. (GNSS) L1 pour mieux suivre la vitesse, la distance et les emplacements.

Harry Cho, vice-président du marketing System LSI chez Samsung Electronics, a déclaré : « Avec l’Exynos W920, les futurs appareils portables pourront exécuter des applications avec des interfaces utilisateur visuellement attrayantes et des expériences utilisateur plus réactives tout en vous gardant connecté en déplacement avec LTE rapide.

L’Exynos W920 permet également aux montres intelligentes de loger de grosses batteries et d’appliquer des conceptions plus élégantes à leurs montres intelligentes.