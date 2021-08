Samsung annonce un plan d’investissement sur trois ans pour se développer dans l’IA, la robotique, les semi-conducteurs et d’autres industries

in

Le géant sud-coréen de l’électronique Samsung investira environ 15 26 645 crores de roupies sur trois ans pour étendre sa présence dans les secteurs de la biopharmaceutique, des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle et de la robotique à l’ère post-pandémique, a déclaré Samsung Electronics.

La société, le plus grand conglomérat du pays, a déclaré que les dépenses jusqu’en 2023 aideraient Samsung à consolider sa position mondiale dans des domaines clés tels que les puces, tout en permettant des opportunités de croissance dans des domaines plus récents, notamment la robotique et les télécommunications de nouvelle génération.

Bien que Samsung, le plus grand fabricant de puces mémoire au monde, n’ait pas fourni de ventilation détaillée de la manière dont il prévoyait de répartir l’investissement, il a déclaré que le groupe prévoyait de poursuivre des fusions et acquisitions pour consolider sa technologie et son leadership sur le marché.

La société n’a pas non plus fourni de compte rendu détaillé de son investissement déclaré de 17 milliards de dollars (environ 1 26 050 crores de roupies) pour une usine de puces basée aux États-Unis. Selon un document que la société a déposé auprès des responsables de l’État du Texas, Samsung réfléchit au comté de Williamson pour l’emplacement de son usine de fabrication de puces, ce qui entraînerait la création de 1 800 emplois.

L’annonce du plan d’investissement intervient une semaine après que le leader de facto Lee Jae-yong a été libéré sur parole à la suite de ses condamnations pour détournement de fonds et corruption. Lee purgeait une peine de 30 mois pour avoir soudoyé l’ex-président du pays.

Le chiffre d’affaires de Samsung Electronics au deuxième trimestre a augmenté de 20% par rapport à l’année précédente, tandis que le bénéfice d’exploitation a bondi de 54% malgré les pénuries de composants affectant la division mobile. Le bénéfice d’exploitation de la société a été enregistré à 10,97 milliards de dollars sur un chiffre d’affaires de 55,56 milliards de dollars.

À cette époque, Samsung avait déclaré que la pénurie de composants à l’échelle de l’industrie avait affecté son activité mobile. Les interruptions de production dans ses usines dans les usines vietnamiennes, en particulier à la suite de l’épidémie de Covid-19, ont également aggravé les problèmes. Le chiffre d’affaires est en baisse par rapport au trimestre en raison d’une baisse de la demande due à une faible saisonnalité.

L’activité semi-conducteurs de la société est son principal moteur financier et représente plus d’un tiers de ses revenus. L’activité semi-conducteurs a représenté plus de la moitié des bénéfices de la société au cours du trimestre.

