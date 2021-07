Samsung annonce une augmentation de 34% de ses bénéfices au deuxième trimestre et mise sur les pliables pour augmenter les bénéfices des smartphones

Le bénéfice d’exploitation de Samsung Electronics a bondi de 54 % en glissement annuel et de 34 % en glissement trimestriel au deuxième trimestre 2021, grâce à de fortes ventes de semi-conducteurs. La société a enregistré un chiffre d’affaires de 63,67 milliards de KRW (environ 55,5 milliards de dollars) et un bénéfice d’exploitation de 12,57 milliards de KRW (environ 10,9 milliards de dollars).

La division semi-conducteurs de Samsung a contribué à plus d’un tiers du chiffre d’affaires total au cours du deuxième trimestre. L’activité mémoire a enregistré une augmentation significative des ventes par rapport au trimestre précédent en raison d’une hausse plus forte que prévu des prix des puces DRAM et NAND. Alors que la demande de mémoire pour serveurs et PC était forte, les ventes de mémoire mobile ont été affectées par l’approvisionnement restreint de composants clés et les vagues récurrentes d’épidémies de COVID-19 dans les bases de production de smartphones du monde entier. Les bénéfices d’affichage de la société ont également augmenté à mesure que l’ASP global augmentait.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La division informatique et communications mobiles de Samsung a été touchée par la pénurie mondiale de composants et les interruptions de production dans l’usine vietnamienne de la société. Ces facteurs, combinés à une faible saisonnalité, ont entraîné une baisse du chiffre d’affaires par rapport au premier trimestre de l’année. Cependant, le chiffre d’affaires était toujours plus élevé par rapport à la même période un an plus tôt.

Samsung s’attend à ce que le marché mondial des smartphones retrouve son niveau d’avant COVID au second semestre. Il prévoit de réaliser “des revenus et des bénéfices solides” au cours des prochains trimestres en “intégrant” les appareils pliables et en lançant de nouveaux téléphones 5G grand public.

Les prochains téléphones pliables de Samsung seront dévoilés lors d’un événement Unpacked le 11 août. Outre le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3, la société devrait également présenter le suivi du Galaxy S20 FE de l’année dernière lors de l’événement. Les trois téléphones devraient avoir le même chipset Snapdragon 888 sous le capot que les meilleurs téléphones Android du marché.

