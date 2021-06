Samsung annoncera la Galaxy Watch avec Wear OS ce mois-ci au MWC | La technologie

La Samsung Galaxy Watch avec Wear OS pourrait être présentée dans le cadre du Mobile World Congress à Barcelone 2021 ou cela signifie Samsung lorsqu’elle parle d’une nouvelle expérience dans les montres intelligentes.

Dans le cadre de Google I/O, plusieurs nouveautés concernant le système d’exploitation pour wearables, Wear OS, ont été annoncées. L’une de ces nouveautés était l’alliance entre Google, Samsung et Fitbit pour améliorer le logiciel créé par Google. Ce mouvement semble commencer à porter ses fruits et que l’on verra bientôt les premiers terminaux d’entreprises comme Samsung avec ce logiciel.

En fait, il semble que ce sera au Mobile World Congress de cette année. L’annonce que Samsung vient de faire sur le blog du salon mobile qui se tient à Barcelone indique qu’ils vont présenter une nouvelle expérience pour les montres. La firme sud-coréenne n’a rien dit d’explicite, mais les alarmes ont sonné et faire le lien a été facile.

L’annonce ne prend personne par surprise en raison des rumeurs croissantes concernant la nouvelle Galaxy Watch. Deux appareils devraient être lancés : Galaxy Watch et Galaxy Watch Active. Les deux auraient Wear OS à l’intérieur, les fans de Tizen peuvent ne pas prendre cette nouvelle comme positive. Mais l’alliance de ces grandes entreprises représente un tournant en termes de système d’exploitation pour les wearables.

La date fixée pour l’événement Samsung est le 28 juin, la présentation se fera en ligne car la firme sud-coréenne a décidé de ne pas assister au MWC. Bien sûr, on n’a pas seulement parlé de nouvelles montres. L’annonce qu’ils ont faite mentionne également l’écosystème Galaxy et la sécurité mobile. Il est possible que de nouveaux terminaux tels que le rumeur Galaxy S21 FE ou même des tablettes soient présentés.

Cette montre est la meilleure de Samsung en ce moment, avec un cadran de 46 mm, un GPS et NFC intégrés et un écran AMOLED que vous pouvez personnaliser via TizenOS.

Pour le moment, la seule chose que nous pouvons faire est d’attendre la date de présentation afin que nous puissions découvrir de première main tout ce que Samsung a préparé. Bien sûr, le plus sûr est qu’au fil des jours, les fuites sont plus fréquentes et on peut connaître ces nouvelles montres plus tôt que prévu..