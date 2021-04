Samsung apporte en Inde ses téléviseurs Neo QLED 8K et 4K de nouvelle génération dotés de la technologie Mini LED

Le line-up débutera à Rs 99 990.

Samsung a lancé mercredi sa gamme de téléviseurs Neo QLED 8K et 4K de nouvelle génération en Inde au prix de départ de 99 990 Rs. La grande nouvelle mise à jour ici est la technologie d’affichage. Les téléviseurs Neo QLED sont basés sur le rétroéclairage Mini LED, une technologie qui permet à Samsung d’offrir une expérience HDR plus précise et immersive que les écrans LCD conventionnels. Ces téléviseurs ont été initialement annoncés au CES 2021.

Tailles, prix et disponibilité des téléviseurs Samsung Neo QLED

Le téléviseur Neo QLED sera disponible en quatre modèles et cinq tailles: 85, 75, 65, 55 et 50 pouces. Deux de ces modèles seront livrés avec une résolution 8K: QN800A 75 pouces et 65 pouces et QN900A 85 pouces. Les deux autres seront des téléviseurs 4K: QN85A en 75 pouces, 65 pouces et 55 pouces et QN90A en 85 pouces, 65 pouces, 55 pouces et 50 pouces.

La gamme débutera à Rs 99 990 et sera disponible dans tous les magasins de détail Samsung, les magasins d’électronique grand public et sur les plates-formes en ligne, y compris la boutique en ligne officielle de Samsung, Samsung Shop.

La pré-réservation commence le 15 avril sur Samsung Shop et le 19 avril sur Flipkart, Amazon et dans les magasins d’électronique grand public.

Certains modèles seront éligibles à la Galaxy Tab S7 Plus «gratuite», à la Galaxy Tab S6 Lite LTE et à une remise en argent pouvant atteindre 20 000 Rs.

Spécifications et fonctionnalités du téléviseur Samsung Neo QLED

Les téléviseurs Neo QLED contiennent des LED beaucoup plus petites – à hauteur de 1 / 40ème de la taille des LED conventionnelles – dans leur système de rétroéclairage. Cela permet à Samsung d’avoir un contrôle ultra-fin sur ses zones de gradation et ses niveaux de noir, réduisant ainsi l’effet de floraison qui est l’apparition d’un effet de halo autour d’objets lumineux à côté d’un fond sombre souvent vu sur les écrans LCD typiques.

Le processeur Neo Quantum à l’intérieur de ces téléviseurs est en outre revendiqué pour optimiser intelligemment la qualité d’image à 4K et 8K quelle que soit la qualité d’entrée en utilisant la technologie d’upscaling et d’apprentissage en profondeur de l’IA.

Samsung vante également ses capacités de jeu. Ces téléviseurs sont livrés avec FreeSync Premium Pro d’AMD, un nouveau menu de paramètres de la barre de jeu qui met toutes les options de jeu à portée de main et Super Ultrawide Gameview qui apporte des rapports d’aspect ultra-larges de type moniteur de jeu à un téléviseur. Ces téléviseurs Neo QLED offrent un taux de rafraîchissement élevé de 120 ips (taux de rafraîchissement variable ou VRR), ALLM (Auto Low Latency Mode) et un faible temps de réponse de 5,8 ms. Il existe un support HDMI 2.1.

Ailleurs, ces téléviseurs sont dotés de la technologie SpaceFit Sound and Object Tracking Sound Pro (OTS Pro) pour une expérience audio personnalisée et une télécommande solaire.

