Samsung apporte enfin le Wi-Fi Galaxy Tab S7 FE en Inde: spécifications, prix, autres détails

Le prix du Samsung Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi India est de Rs 41 999.

Samsung apporte enfin le Wi-Fi Galaxy Tab S7 FE en Inde près de trois mois après le lancement du modèle LTE dans le pays. Il s’agit essentiellement de la même tablette mais avec un système sur puce différent. Contrairement au modèle LTE alimenté par le Qualcomm Snapdragon 750G, le Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi a le Qualcomm Snapdragon 778G sous le capot. Il viendra dans une seule version de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage au prix de Rs 41 999. Le modèle LTE de la Galaxy Tab S7 FE commence à Rs 46 999.

Samsung Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi Inde prix, disponibilité

Le prix du Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi India est de Rs 41 999 pour une version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Il est disponible sur Samsung.com, Amazon et certains magasins de détail. Les utilisateurs de cartes de débit et de crédit HDFC auront droit à un remboursement de Rs 4 000 à l’achat du Wi-Fi Galaxy Tab S7 FE en tant qu’offre « de lancement ». Ces clients peuvent également bénéficier d’une réduction de Rs 10 000 sur l’accessoire Keyboard Cover.

Spécifications, fonctionnalités du Wi-Fi Samsung Galaxy Tab S7 FE

La Galaxy Tab S7 FE dispose d’un écran WQXGA de 12,4 pouces et d’une batterie de 10 090 mAh avec une charge rapide de 45 W. L’écran est TFT et il plafonne à 60 Hz.

Le Wi-Fi Galaxy Tab S7 FE dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 778G associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (extensible). Il dispose d’une seule caméra arrière de 8MP et d’une caméra frontale de 5MP. Il est livré avec un stylet S-Pen fourni et prend en charge la combinaison de productivité Samsung DeX.

Le Wi-Fi Galaxy Tab S7 FE sera disponible en quatre coloris, dont Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Green et Mystic Pink.

